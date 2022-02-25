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https://arabic.sputniknews.com/20220225/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-ما-طلبته-أمريكا-من-بلاده-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1059134852.html
الجيش الإسرائيلي يكشف ما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية
الجيش الإسرائيلي يكشف ما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النقاب عما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:28+0000
2022-02-25T08:28+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل دعمها في إدانة روسيا في الأمم المتحدة، وبأنه سيتعين على المستوى السياسي في إسرائيل اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.وأوضحت الإذاعة العبرية أنه من غير المتوقع تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض "الفيتو" الروسي في المجلس.ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد عقد جلسة طارئة مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت قد أجرى مشاورات منتظمة منذ ساعات صباح أمس الخميس، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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روسيا, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يكشف ما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية

08:28 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النقاب عما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل دعمها في إدانة روسيا في الأمم المتحدة، وبأنه سيتعين على المستوى السياسي في إسرائيل اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.
وأوضحت الإذاعة العبرية أنه من غير المتوقع تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض "الفيتو" الروسي في المجلس.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد عقد جلسة طارئة مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت قد أجرى مشاورات منتظمة منذ ساعات صباح أمس الخميس، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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