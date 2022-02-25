الجيش الإسرائيلي يكشف ما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النقاب عما طلبته أمريكا من بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل دعمها في إدانة روسيا في الأمم المتحدة، وبأنه سيتعين على المستوى السياسي في إسرائيل اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.
ארה"ב פנתה לישראל בבקשה לתמוך בגינוי לרוסיה באו"ם - הדרג המדיני יצטרך להכריע • ההחלטה לא צפויה לעבור במועצת הביטחון של האו"ם בשל הווטו של רוסיה | כתבתנו המדינית @MoriahAsraf דיווחה לראשונה אצל @efitriger >>https://t.co/ioYkmbF4Dl— גלצ (@GLZRadio) February 25, 2022
(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/RBUAP1LZoU
وأوضحت الإذاعة العبرية أنه من غير المتوقع تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض "الفيتو" الروسي في المجلس.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد عقد جلسة طارئة مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت قد أجرى مشاورات منتظمة منذ ساعات صباح أمس الخميس، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
הימים האלה מלמדים אותנו שמלחמה בין צבאות איננה, לצערנו, נחלת העבר. העולם הרבה פחות יציב וגם האיזור שלנו משנה את פניו מיום ליום. pic.twitter.com/ns6x0c7GTu— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 24, 2022
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.