إعلام: إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.
وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن هذا الاقتراح سيطرح، في وقت لاحق من مساء اليوم، أثناء جلسة طارئة سيعقدها، رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.
פרסום ראשון: ישראל מגבשת חבילת סיוע הומניטרי לאוקראינה שכוללת סיוע רפואי, בעיקר של העברת ציוד@gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) February 24, 2022
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.
وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.
פרסום ראשון: ישראל מגבשת חבילת סיוע הומניטארי לאוקראינה שכוללת סיוע רפואי ובעיקר העברת ציוד רפואי. התכנית היא להיערך לאפשרות של הוצאת הסיוע במקרה של דרישה וצורך אוקראיני, כך הבהיר לכאן חדשות גורם המעורה בפרטים. הנושא צפוי לעלות היום בדיון הערכת מצב של רה"מ בקריה בתל אביב— Gili Cohen (@gilicohen10) February 24, 2022
من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.
ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".