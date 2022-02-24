https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-إسرائيل-تدرس-إمكانية-تقديم-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-1059115529.html

إعلام: إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

إعلام: إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة الطبية منها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:49+0000

2022-02-24T16:49+0000

2022-02-24T16:49+0000

تغطية أحداث دونباس

إسرائيل

روسيا

نفتالي بينيت

بيني غانتس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059102798_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_5f10b3ea1f836ad8d331d4e50b7f4500.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم بتجهيز حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا، خاصة المساعدة الطبية ونقل المعدات الطبية، وذلك في حال تقديم أوكرانيا طلبا عاجلا بهذا الشأن.وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن هذا الاقتراح سيطرح، في وقت لاحق من مساء اليوم، أثناء جلسة طارئة سيعقدها، رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, روسيا, نفتالي بينيت, بيني غانتس