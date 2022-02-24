https://arabic.sputniknews.com/20220224/مسؤول-إسرائيلي-سابق-جزء-من-أمن-إسرائيل-مرتبط-بروسيا-1059113906.html
مسؤول إسرائيلي سابق: جزء من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا
مسؤول إسرائيلي سابق: جزء من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا
قال الجنرال عاموس غلعاد ، الرئيس السابق لقسم الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن جزءا من أمن بلاده مرتبط بروسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:18+0000
2022-02-24T16:18+0000
2022-02-24T16:18+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عاموس غلعاد، أن بلاده دولة صغيرة، وليس بإمكانها التأثير على ما يحدث في أوكرانيا، بدعوى أن استفزاز روسيا سيكون هراء، على حد قوله.وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل حليف لبلاده، ولكن جزءا من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا.جاء تصريح الجنرال غلعاد تعليقا على ما صرح به، إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، من أن بلاده تأخرت في ردها على ما يجري في أوكرانيا، حيث طالب إسرائيل علانية بالكشف عن موقفها من الأزمة الأوكرانية، لكنه شدد على أن دعم الموقف الأمريكي كان ضروريا.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.للمزيد: إسرائيل تعلن استعدادها الكامل لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانياوكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
مسؤول إسرائيلي سابق: جزء من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا
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قال الجنرال عاموس غلعاد ، الرئيس السابق لقسم الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن جزءا من أمن بلاده مرتبط بروسيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال عاموس غلعاد، أن بلاده دولة صغيرة، وليس بإمكانها التأثير على ما يحدث في أوكرانيا، بدعوى أن استفزاز روسيا سيكون هراء، على حد قوله.
وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل حليف لبلاده، ولكن جزءا من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا.
جاء تصريح الجنرال غلعاد تعليقا على ما صرح به، إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، من أن بلاده تأخرت في ردها على ما يجري في أوكرانيا
، حيث طالب إسرائيل علانية بالكشف عن موقفها من الأزمة الأوكرانية، لكنه شدد على أن دعم الموقف الأمريكي كان ضروريا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا
، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد
.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.
وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.
من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.
ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".