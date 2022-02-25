https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-المفاوضات-ستعود-بعد-عملية-نزع-سلاح-أوكرانيا-1059142105.html

الخارجية الروسية: المفاوضات ستعود بعد عملية نزع سلاح أوكرانيا

الخارجية الروسية: المفاوضات ستعود بعد عملية نزع سلاح أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "بعد أن تنفذ روسيا عملية نزع سلاح أوكرانيا، سيعود الوضع في البلاد إلى المفاوضات". 25.02.2022, سبوتنيك عربي

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قال لافروف خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا: "لم يكن لدينا حلا دبلوماسيا للصراع، لذلك، بالطبع، أي عمليات مسلحة تهدف إلى استعادة نوع من النظام الديمقراطي الخالي من عناصر الإبادة الجماعية، وعناصر النازية الجديدة والعسكرة، وبالطبع، كل هذا سينتهي بالعودة إلى المفاوضات".وأردف: "مرة أخرى ألفت الانتباه لكلام الرئيس بوتين، نحن نؤيد تحرير أوكرانيا من النزعة العسكرية، والنازية الجديدة، لتوفير فرصة لجميع الأعراق التي تعيش في هذا البلد، لتحديد مستقبلهم دون أي ضغط من الخارج".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي. وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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