عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يعتبر-قرار-نقل-نهائي-دوري-الأبطال-مسيسا-1059141334.html
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال "مسيسا"
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال "مسيسا"
قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، إن قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبورغ إلى باريس له دوافع سياسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:00+0000
2022-02-25T11:00+0000
روسيا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049194571_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_d9f929499baa024b48e2f7d8b34e0fe7.jpg
ونقل موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف، قوله: "لقد كان الاتحاد الروسي لكرة القدم يعمل كشريك موثوق لـ"يويفا" لفترة طويلة، ليس فقط للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية، ولكن أيضًا يقدم الدعم الشامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وعقد المسابقات الكبرى". وأوضح أن "أهمها وأكثرها شهرة كان هو أن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ، واستمرت الاستعدادات لها حتى اليوم ولبت بالكامل جميع المتطلبات، بما في ذلك من الناحية الأمنية".وأضاف ديوكوف: "نعتقد أن قرار نقل الملعب لنهائي دوري أبطال أوروبا تمليه أسباب سياسية". وأردف ديوكوف: "أي مباراة بمشاركة فرق روسية إلى منطقة محايدة تعد انتهاكًا للمبدأ الرياضي ومخالفة لمصالح اللاعبين والمدربين، والجماهير، نحن دائما على استعداد لتقديم كل الضمانات اللازمة لإقامة مباريات كرة القدم الدولية في روسيا - بمستوى عال من التنظيم والأمن".ونقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس ويستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-ينقل-نهائي-دوري-الأبطال-من-روسيا-إلى-فرنسا-1059138996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049194571_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_b665acafb3ea4874c8ad8e9c271feb1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رياضة

رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال "مسيسا"

11:00 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورملعب "غاز بروم-أرينا" في سان بطرسبورغ، روسيا
ملعب غاز بروم-أرينا في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، إن قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبورغ إلى باريس له دوافع سياسية.
ونقل موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف، قوله: "لقد كان الاتحاد الروسي لكرة القدم يعمل كشريك موثوق لـ"يويفا" لفترة طويلة، ليس فقط للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية، ولكن أيضًا يقدم الدعم الشامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وعقد المسابقات الكبرى". وأوضح أن "أهمها وأكثرها شهرة كان هو أن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ، واستمرت الاستعدادات لها حتى اليوم ولبت بالكامل جميع المتطلبات، بما في ذلك من الناحية الأمنية".
وأضاف ديوكوف: "نعتقد أن قرار نقل الملعب لنهائي دوري أبطال أوروبا تمليه أسباب سياسية".
أداء راقصات في الملهى الفرنسي مولان روج قبل مباراة اتحاد لاعبي الركبي الـ14 بين استاد فرانسيس وراسينغ 92 في 10 نوفمبر 2019 ، في ملعب جان بوين في باريس، 10 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا
09:55 GMT
وأردف ديوكوف: "أي مباراة بمشاركة فرق روسية إلى منطقة محايدة تعد انتهاكًا للمبدأ الرياضي ومخالفة لمصالح اللاعبين والمدربين، والجماهير، نحن دائما على استعداد لتقديم كل الضمانات اللازمة لإقامة مباريات كرة القدم الدولية في روسيا - بمستوى عال من التنظيم والأمن".
ونقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس ويستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала