https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يعتبر-قرار-نقل-نهائي-دوري-الأبطال-مسيسا-1059141334.html
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال "مسيسا"
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال "مسيسا"
قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، إن قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبورغ إلى باريس له دوافع سياسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:00+0000
2022-02-25T11:00+0000
2022-02-25T11:00+0000
روسيا
رياضة
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ونقل موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف، قوله: "لقد كان الاتحاد الروسي لكرة القدم يعمل كشريك موثوق لـ"يويفا" لفترة طويلة، ليس فقط للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية، ولكن أيضًا يقدم الدعم الشامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وعقد المسابقات الكبرى". وأوضح أن "أهمها وأكثرها شهرة كان هو أن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ، واستمرت الاستعدادات لها حتى اليوم ولبت بالكامل جميع المتطلبات، بما في ذلك من الناحية الأمنية".وأضاف ديوكوف: "نعتقد أن قرار نقل الملعب لنهائي دوري أبطال أوروبا تمليه أسباب سياسية". وأردف ديوكوف: "أي مباراة بمشاركة فرق روسية إلى منطقة محايدة تعد انتهاكًا للمبدأ الرياضي ومخالفة لمصالح اللاعبين والمدربين، والجماهير، نحن دائما على استعداد لتقديم كل الضمانات اللازمة لإقامة مباريات كرة القدم الدولية في روسيا - بمستوى عال من التنظيم والأمن".ونقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس ويستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-ينقل-نهائي-دوري-الأبطال-من-روسيا-إلى-فرنسا-1059138996.html
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روسيا, رياضة
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال "مسيسا"
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قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، إن قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبورغ إلى باريس له دوافع سياسية.
ونقل موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم
عن ديوكوف، قوله: "لقد كان الاتحاد الروسي لكرة القدم يعمل كشريك موثوق لـ"يويفا" لفترة طويلة، ليس فقط للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية، ولكن أيضًا يقدم الدعم الشامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وعقد المسابقات الكبرى". وأوضح أن "أهمها وأكثرها شهرة كان هو أن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ، واستمرت الاستعدادات لها حتى اليوم ولبت بالكامل جميع المتطلبات، بما في ذلك من الناحية الأمنية".
وأضاف ديوكوف: "نعتقد أن قرار نقل الملعب لنهائي دوري أبطال أوروبا تمليه أسباب سياسية".
وأردف ديوكوف: "أي مباراة بمشاركة فرق روسية إلى منطقة محايدة تعد انتهاكًا للمبدأ الرياضي ومخالفة لمصالح اللاعبين والمدربين، والجماهير، نحن دائما على استعداد لتقديم كل الضمانات اللازمة لإقامة مباريات كرة القدم الدولية في روسيا - بمستوى عال من التنظيم والأمن".
ونقلت "رويترز"
عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس ويستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار.