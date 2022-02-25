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https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html
"الطاقة الذرية" تكذب رواية كييف حول "تشيرنوبيل" بعد سيطرة القوات الروسية عليها
"الطاقة الذرية" تكذب رواية كييف حول "تشيرنوبيل" بعد سيطرة القوات الروسية عليها
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إن مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية منخفضة، ولا تشكل أي تهديد... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T18:53+0000
2022-02-25T18:53+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للوكالة ردا على تقارير صدرت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، وأفادت بأن قياسات إشعاع أعلى في موقع تشيرنوبيل.وقالت الهيئة التنظيمية الأوكرانية المعنية بالإشراف على المنشآت النووية، إن الارتفاع المزعوم في الإشعاعات ربما يكون ناجما عن تحريك مركبات عسكرية ثقيلة للتربة التي لا تزال ملوثة منذ حادث عام 1986.وحذرت الوكالة النووية الأوكرانية من أن الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة "تجاوز المستويات القابلة للسيطرة" بعد أن استحوذت القوات الروسية على المنطقة.ومع ذلك، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القراءات التي أبلغت عنها الجهة المنظمة الأوكرانية - ما يصل إلى 9.46 ميكرو سيفرت في الساعة - منخفضة وتظل ضمن النطاق التشغيلي الذي تم قياسه في المنطقة المحظورة منذ إنشائها، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الجمهور.وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذا التطور وغيره عن كثب في أوكرانيا مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن مفاعلاتها النووية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سيطرة القوات الجوية بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.وأضافت أنها اتفقت مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على "الأمن المشترك لوحدات الطاقة"، حيث يواصل أفراد المحطة خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

"الطاقة الذرية" تكذب رواية كييف حول "تشيرنوبيل" بعد سيطرة القوات الروسية عليها

18:53 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Igor Kostinكارثة تشيرنوبيل - أشخاص يرتدون زيا واقيا قبل العمل على إزالة الأجزاء التالفة من سقف المفاعل الذري لمحطة تشيرنوبيل
كارثة تشيرنوبيل - أشخاص يرتدون زيا واقيا قبل العمل على إزالة الأجزاء التالفة من سقف المفاعل الذري لمحطة تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Igor Kostin
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إن مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية منخفضة، ولا تشكل أي تهديد للسكان، بخلاف ادعاءات أوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للوكالة ردا على تقارير صدرت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، وأفادت بأن قياسات إشعاع أعلى في موقع تشيرنوبيل.
وقالت الهيئة التنظيمية الأوكرانية المعنية بالإشراف على المنشآت النووية، إن الارتفاع المزعوم في الإشعاعات ربما يكون ناجما عن تحريك مركبات عسكرية ثقيلة للتربة التي لا تزال ملوثة منذ حادث عام 1986.
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وحذرت الوكالة النووية الأوكرانية من أن الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة "تجاوز المستويات القابلة للسيطرة" بعد أن استحوذت القوات الروسية على المنطقة.
ومع ذلك، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القراءات التي أبلغت عنها الجهة المنظمة الأوكرانية - ما يصل إلى 9.46 ميكرو سيفرت في الساعة - منخفضة وتظل ضمن النطاق التشغيلي الذي تم قياسه في المنطقة المحظورة منذ إنشائها، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الجمهور.
وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذا التطور وغيره عن كثب في أوكرانيا مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن مفاعلاتها النووية.
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سيطرة القوات الجوية بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية، في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضافت أنها اتفقت مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على "الأمن المشترك لوحدات الطاقة"، حيث يواصل أفراد المحطة خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي.
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