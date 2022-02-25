https://arabic.sputniknews.com/20220225/برلمانية-ليبية-باشاغا-يكمل-تشكيل-حكومته-الجديدة-وستعرض-في-الجلسة-القادمة-للبرلمان-1059164819.html
برلمانية ليبية: باشاغا يكمل تشكيل حكومته الجديدة وستعرض في الجلسة القادمة للبرلمان
برلمانية ليبية: باشاغا يكمل تشكيل حكومته الجديدة وستعرض في الجلسة القادمة للبرلمان
أفادت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، اليوم الجمعة، أن رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية، يوم... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:15+0000
2022-02-25T19:15+0000
2022-02-25T19:15+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت الخوجة، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "رئاسة مجلس النواب الليبي وجهت دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع القادم، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة طبرق شرقي البلاد".وردا على سؤال حول ما إذا كان باشاغا قد انتهى من مشاوراته وتشكيل حكومته الجديدة، أكدت أنه "نعم لقد انتهى من تشكيل حكومته الجديدة وقد قام بإرسالها لرئاسة مجلس النواب الليبي وستعرض التشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان وبعدها تتم عملية التصويت عليها"، مشيرة إلى أنه "وفقا للائحة، فهي تنص على أن منح الثقة تستلزم الأغلبية المطلقة 50+1 والنصاب 86".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/برلماني-ليبي-60-عضوا-في-المجلس-الأعلى-للدولة-زكوا-تكليف-باشاغا-1059158237.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
برلمانية ليبية: باشاغا يكمل تشكيل حكومته الجديدة وستعرض في الجلسة القادمة للبرلمان
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أفادت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، اليوم الجمعة، أن رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية، يوم الاثنين المقبل 28 فبراير/شباط ، مؤكدة على انتهاء فتحي باشاغا من تشكيل حكومته الجديدة.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت الخوجة، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك
، إن "رئاسة مجلس النواب الليبي وجهت دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع القادم، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة طبرق شرقي البلاد".
وردا على سؤال حول ما إذا كان باشاغا قد انتهى من مشاوراته وتشكيل حكومته الجديدة، أكدت أنه "نعم لقد انتهى من تشكيل حكومته الجديدة وقد قام بإرسالها لرئاسة مجلس النواب الليبي وستعرض التشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان وبعدها تتم عملية التصويت عليها"، مشيرة إلى أنه "وفقا للائحة، فهي تنص على أن منح الثقة تستلزم الأغلبية المطلقة 50+1 والنصاب 86".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية
، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.