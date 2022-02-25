https://arabic.sputniknews.com/20220225/بولندا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطيران-الروسي--1059153459.html
بولندا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
بولندا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
قررت الحكومة البولندية إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية ابتداءً من منتصف الليل. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:38+0000
2022-02-25T14:38+0000
2022-02-25T14:38+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781329_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb141549fa73ba9fd2f475e1e47055ec.jpg
وارسو - سبوتنيك. وصرح المتحدث الصحفي باسم مجلس الوزراء البولندي بيوتر مولر، اليوم الجمعة، بأن الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية على الرحلات الجوية في المجال الجوي البولندي سوف يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل.في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إنه أصدر تعليماته لإعداد القرار في هذا الصدد.إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة إيروفلوت للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها.وأعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.وكانت الوكالة الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، حذرت من أن موسكو يمكن بعد العقوبات ضد شركة "إيروفلوت"، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.كما أعلنت واشنطن وبروكسل بالفعل عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بالمقابل أكدت موسكو أن قيودًا جوابية أعدت بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/بولندا-تقترح-أن-تشمل-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-واردات-الفحم-الروسية-1059151454.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781329_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_418a7c5d25c879431d9e201ef400b408.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بولندا
بولندا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
تابعنا عبر
قررت الحكومة البولندية إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية ابتداءً من منتصف الليل.
وارسو - سبوتنيك. وصرح المتحدث الصحفي باسم مجلس الوزراء البولندي بيوتر مولر، اليوم الجمعة، بأن الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية على الرحلات الجوية في المجال الجوي البولندي سوف يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إنه أصدر تعليماته لإعداد القرار في هذا الصدد.
وكتب مولر على تويتر: "يتم تبني اللوائح ذات الصلة على الفور. الحظر سيصبح ساري المفعول ابتداءً من منتصف الليل.
إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة إيروفلوت للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها.
وأعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.
وكانت الوكالة الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، حذرت من أن موسكو يمكن بعد العقوبات
ضد شركة "إيروفلوت"، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.
كما أعلنت واشنطن وبروكسل بالفعل عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بالمقابل أكدت موسكو أن قيودًا جوابية أعدت بالفعل.