https://arabic.sputniknews.com/20220225/رغم-العقوبات-الغربية-الأسهم-الروسية-تقفز-بنسبة-23--1059132462.html

رغم العقوبات الغربية... الأسهم الروسية تقفز بنسبة 23%

رغم العقوبات الغربية... الأسهم الروسية تقفز بنسبة 23%

شهدت سوق الأسهم الروسية ارتفاعا كبيرا وصل إلى نسبة 23% بعدما شهد تراجعا في الأيام الأخيرة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T07:51+0000

2022-02-25T07:51+0000

2022-02-25T07:51+0000

تغطية أحداث دونباس

اقتصاد

روسيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وأظهرت بيانات بورصة موسكو، عن افتتاح التداولات الأول، اليوم الجمعة، أن مؤشري بورصة موسكو شهدا قفزة معتبرة، بعد التراجع الحاد الذي تم تسجيله أمس، وصعد المؤشر MICEX بأكثر من 22%، فيما ارتفع المؤشر RTS بنحو 28%. وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة.هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، ألكسندر شوخين. وأضاف بوتين أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.وأشار بوتين إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.من جانبه، قال شوخين إنه سيتعين على الشركات الروسية العمل بشكل أكثر كفاءة، وتجنب خفض الوظائف وارتفاع الأسعار.وأضاف: "بالطبع، سيؤدي الوضع الجيوسياسي الحالي إلى أن الأعمال التجارية الروسية ستضطر إلى العمل في ظروف صعبة، مع مراعاة القيود المختلفة، لكنني أود أن أؤكد أن الدولة والاقتصاد الروسي منذ عام 2014، تكيفوا مع الأزمات وتغلبوا عليها بنجاح".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، نتيجة الاستفزازات الأوكرانية وبعدما طلبت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المساعدة من روسيا في حماية المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-ستظل-جزءا-من-الاقتصاد-العالمي-ولا-تعتزم-إلحاق-الضرر-بهذا-النظام-1059115168.html

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اقتصاد, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا