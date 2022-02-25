https://arabic.sputniknews.com/20220225/صندوق-النقد-الدولي-العقوبات-ضد-روسيا-سيشعر-بها-العالم-أجمع-1059162749.html

صندوق النقد الدولي: العقوبات ضد روسيا سيشعر بها العالم أجمع

صندوق النقد الدولي: العقوبات ضد روسيا سيشعر بها العالم أجمع

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T18:02+0000

2022-02-25T18:02+0000

2022-02-25T18:02+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وقالت غورغييفا: "ما يحدث بالطبع له تداعيات على اقتصاد أوكرانيا، لكن التأثير سيتجاوز أوكرانيا لأننا رأينا بالفعل العقوبات التي من شأنها أن تزيد من التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة، وستنتقل بشكل أساسي من خلال أسعار الطاقة وكذلك أسعار الحبوب مما يزيد القلق المتزايد من التضخم وكيف يمكن مواجهته".ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 2014، وارتفعت أسعار القمح وفول الصويا والذرة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسة 60%، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن تعطل الإمدادات العالمية والعقوبات الأمريكية الأوروبية ضد روسيا.حتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والحبوب هذا الأسبوع، كان التضخم يتفاقم بالفعل في الولايات المتحدة، مع نمو أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ 40 عاما، في يناير/ كانون الثاني، على أساس سنوي.وقالت غورغييفا إن "الأزمة الروسية الأوكرانية" أدت أيضا إلى خروج الأموال من الأسواق الناشئة، مضيفة: "عندما نحتاج إلى العكس تماما، يذهب المزيد من التمويل إلى هناك".تعهدت الوكالة الدولية للطاقة في اجتماع للدول الأعضاء، اليوم الجمعة، بحماية أمن الطاقة العالمي، في أعقاب المخاوف التي اجتاحت الأسواق بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/أسعار-النفط-تتراجع-بعد-بلوغها-أعلى-مستوى-منذ-2014-1059156925.html

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صندوق النقد الدولي, روسيا, أخبار أوكرانيا