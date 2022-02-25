https://arabic.sputniknews.com/20220225/عودة-رحلات-الطيران-المصرية-إلى-موسكو-بعد-تأجيلها-أمس-1059152299.html

عودة رحلات الطيران المصرية إلى موسكو بعد تأجيلها أمس

عودة رحلات الطيران المصرية إلى موسكو بعد تأجيلها أمس

أعلنت شركة مصر للطيران، عودة رحلات الطيران إلى موسكو، اليوم الجمعة، وذلك بعد تأجيلها أمس. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T14:13+0000

2022-02-25T14:13+0000

2022-02-25T14:13+0000

مصر

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وصرحت الشركة في بيان لها، "أقلعت صباح اليوم رحلة مصر للطيران رقم MS729 المتجهة من القاهرة الي العاصمة الروسية "موسكو".وأضافت الشركة أن الرحلة التي تم تأجيلها أمس إلى موسكو، أقلعت في موعدها المحدد وعلى متنها 71 راكبا.وأكدت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، يتابع موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.وأعلنت مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، أمس الخميس، استمرار بقاءهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عدد من المسؤولين، يوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصر-تعلن-بقاء-السياح-الأوكرانيين-والروس-على-أراضيها-إلى-حين-عودتهم-بأمان-إلى-بلادهم-1059141628.html

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