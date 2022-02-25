عربي
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: الاتفاق معكم أسهل
https://arabic.sputniknews.com/20220225/عودة-رحلات-الطيران-المصرية-إلى-موسكو-بعد-تأجيلها-أمس-1059152299.html
عودة رحلات الطيران المصرية إلى موسكو بعد تأجيلها أمس
عودة رحلات الطيران المصرية إلى موسكو بعد تأجيلها أمس
أعلنت شركة مصر للطيران، عودة رحلات الطيران إلى موسكو، اليوم الجمعة، وذلك بعد تأجيلها أمس. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:13+0000
2022-02-25T14:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781245_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_46533a0d492cd5a2c38bab41c7d6316f.jpg
وصرحت الشركة في بيان لها، "أقلعت صباح اليوم رحلة مصر للطيران رقم MS729 المتجهة من القاهرة الي العاصمة الروسية "موسكو".وأضافت الشركة أن الرحلة التي تم تأجيلها أمس إلى موسكو، أقلعت في موعدها المحدد وعلى متنها 71 راكبا.وأكدت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، يتابع موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.وأعلنت مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، أمس الخميس، استمرار بقاءهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عدد من المسؤولين، يوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصر-تعلن-بقاء-السياح-الأوكرانيين-والروس-على-أراضيها-إلى-حين-عودتهم-بأمان-إلى-بلادهم-1059141628.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781245_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_383fd206deab3c8de38473eab3712ede.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

عودة رحلات الطيران المصرية إلى موسكو بعد تأجيلها أمس

14:13 GMT 25.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت شركة مصر للطيران، عودة رحلات الطيران إلى موسكو، اليوم الجمعة، وذلك بعد تأجيلها أمس.
وصرحت الشركة في بيان لها، "أقلعت صباح اليوم رحلة مصر للطيران رقم MS729 المتجهة من القاهرة الي العاصمة الروسية "موسكو".
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
مصر تعلن بقاء السياح الأوكرانيين والروس على أراضيها إلى حين عودتهم بأمان إلى بلادهم
11:14 GMT
وأضافت الشركة أن الرحلة التي تم تأجيلها أمس إلى موسكو، أقلعت في موعدها المحدد وعلى متنها 71 راكبا.
وأكدت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، يتابع موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.
وأعلنت مصر التي تستقبل سنويا الآلاف من السياح الروس والأوكرانيين في فنادقها المطلة على البحر الأحمر، أمس الخميس، استمرار بقاءهم على أراضيها إلى حين عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.
وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع عدد من المسؤولين، يوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала