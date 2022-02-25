https://arabic.sputniknews.com/20220225/فنزويلا-تدين-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1059127470.html
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها، يوم الخميس، إن "فنزويلا تدعو لحل سلمي للنزاع، وتدين العقوبات غير الشرعية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، التي تؤثر... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T04:01+0000
2022-02-25T04:01+0000
2022-02-25T04:01+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأعربت فنزويلا عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأضافت أنها "تأسف لانتهاك اتفاقيات مينسك من قبل الناتو بمبادرة من الولايات المتحدة".وأضافت أن "نسف تلك الاتفاقيات يعتبر انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطرا كبيرا على روسيا ووحدة أراضيها وسيادتها، وأساء إلى العلاقات الطيبة بين الدول المجاورة".ودعت فنزويلا جميع الأطراف إلى الحوار من أجل إيجاد حل دبلوماسي وتفادي التصعيد.يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بسبب-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا--1059126067.html
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أخبار أوكرانيا
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
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وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها، يوم الخميس، إن "فنزويلا تدعو لحل سلمي للنزاع، وتدين العقوبات غير الشرعية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، التي تؤثر على حقوق الإنسان".
موسكو - سبوتنيك
. وأعربت فنزويلا عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأضافت أنها "تأسف لانتهاك اتفاقيات مينسك من قبل الناتو بمبادرة من الولايات المتحدة".
وأضافت أن "نسف تلك الاتفاقيات يعتبر انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطرا كبيرا على روسيا ووحدة أراضيها وسيادتها، وأساء إلى العلاقات الطيبة بين الدول المجاورة".
ودعت فنزويلا جميع الأطراف إلى الحوار من أجل إيجاد حل دبلوماسي وتفادي التصعيد.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية
خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.