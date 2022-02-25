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https://arabic.sputniknews.com/20220225/ماتفيينكو-أوروبا-عاقبت-نفسها-عندما-قررت-تجميد-خط-الغاز-التيار-الشمالي-2-1059140598.html
ماتفيينكو: أوروبا عاقبت نفسها عندما قررت تجميد خط الغاز "التيار الشمالي 2"
ماتفيينكو: أوروبا عاقبت نفسها عندما قررت تجميد خط الغاز "التيار الشمالي 2"
قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز "التيار الشمالي 2". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:40+0000
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وأضافت ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.وأوضحت "هذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي أقل قدرة على المنافسة وسيحصل سكان أوروبا على غاز أكثر تكلفة".وتابعت "بالطبع، عاقبوا أنفسهم أولاً وقبل كل شيء".وأضافت ماتفيينكو أن قرار تجميد خط التيار الشمالي 2 هو إجراء مؤقت، معقبة: ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء.وفي السياق، كشفت ماتفيينكو أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسعار-الغاز-تسجل-ارتفاعا-غير-مسبوق-على-غرار-النفط---1059112761.html
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ماتفيينكو: أوروبا عاقبت نفسها عندما قررت تجميد خط الغاز "التيار الشمالي 2"

10:40 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 25.02.2022)
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز "التيار الشمالي 2".
وأضافت ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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وأوضحت "هذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي أقل قدرة على المنافسة وسيحصل سكان أوروبا على غاز أكثر تكلفة".
وتابعت "بالطبع، عاقبوا أنفسهم أولاً وقبل كل شيء".
وأضافت ماتفيينكو أن قرار تجميد خط التيار الشمالي 2 هو إجراء مؤقت، معقبة: ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء.
وفي السياق، كشفت ماتفيينكو أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
ووفقا لها، فإن روسيا تدرك جيدا نقاط ضعف الغرب، لافتة إلى أن العقوبات الروسية ستكون حساسة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.
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