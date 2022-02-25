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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مجلس-الفيدرالية-الروسي-موسكو-أعدت-حزمة-من-العقوبات-الجوابية-وسوف-تكون-حساسة-1059138737.html
مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو أعدت حزمة من العقوبات الجوابية وسوف تكون حساسة
مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو أعدت حزمة من العقوبات الجوابية وسوف تكون حساسة
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد نوعيا للعقوبات المعلنة وإعداد جميع الإجراءات الوقائية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:52+0000
2022-02-25T09:54+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
مجلس الاتحاد
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقالت ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الجمعة "روسيا تمكنت من الاستعداد بشكل جيد للعقوبات، وإعداد جميع الإجراءات الوقائية. وقد اتخذت الحكومة الروسية جميع آليات السلامة مسبقا، ووضعت جميع التهديدات، التي تأتي من العقوبات وإجراءات حماية البلاد".يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/توكاييف-وميشوستين-يناقشان-الإجراءات-الاقتصادية-المشتركة-بشأن--العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1059133197.html
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روسيا, مجلس الاتحاد, عقوبات أمريكية ضد روسيا

مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو أعدت حزمة من العقوبات الجوابية وسوف تكون حساسة

09:52 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصوررئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد نوعيا للعقوبات المعلنة وإعداد جميع الإجراءات الوقائية.
وقالت ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الجمعة "روسيا تمكنت من الاستعداد بشكل جيد للعقوبات، وإعداد جميع الإجراءات الوقائية. وقد اتخذت الحكومة الروسية جميع آليات السلامة مسبقا، ووضعت جميع التهديدات، التي تأتي من العقوبات وإجراءات حماية البلاد".
كما أشارت إلى أن روسيا أعدت مجموعة كاملة من العقوبات ضد الدول، التي فرضت عقوبات ضد روسيا وستكون حساسة تجاه الغرب، " أما العقوبات الجوابية فهي محضرة أيضا. لن يعكسوا العقوبات المفروضة على روسيا، لكننا ندرك جيدًا نقاط ضعف الغرب، وقد أعددنا أيضا حزمة كاملة وسلسلة كاملة من العقوبات لتطبيقها على تلك الدول، التي أعلنت عقوبات على روسيا".
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
توكاييف وميشوستين يناقشان الإجراءات الاقتصادية المشتركة بشأن العقوبات الغربية ضد روسيا
08:00 GMT
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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