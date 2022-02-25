https://arabic.sputniknews.com/20220225/مستشار-زيلينسكي-أوكرانيا-وروسيا-تتشاوران-حول-مكان-وموعد-المفاوضات-1059169274.html
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تتشاوران حول مكان وموعد المفاوضات
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تتشاوران حول مكان وموعد المفاوضات
أعلن سيرغي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي لفلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وروسيا تتشاوران في الوقت الحالي حول مكان وموعد المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف مستعدة للتحدث... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T22:27+0000
2022-02-25T22:27+0000
2022-02-25T22:27+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نيكيفوروف نقلا عن وكالة "أونيان" الأوكرانية، "يجب أن أدحض المزاعم بأننا رفضنا المفاوضات. أوكرانيا كانت وتبقى مستعدة للتحدث عن وقف إطلاق النار وعن السلام. إنه موقفنا الدائم. لقد جاوبنا بالموافقة على اقتراح الرئيس الروسي. في الوقت الحالي الطرفان يتشاوران حول مكان وموعد المفاوضات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
مستشار زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تتشاوران حول مكان وموعد المفاوضات
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أعلن سيرغي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي لفلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وروسيا تتشاوران في الوقت الحالي حول مكان وموعد المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف مستعدة للتحدث عن وقف إطلاق النار والسلام.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيكيفوروف نقلا عن وكالة "أونيان" الأوكرانية، "يجب أن أدحض المزاعم بأننا رفضنا المفاوضات. أوكرانيا كانت وتبقى مستعدة للتحدث عن وقف إطلاق النار وعن السلام. إنه موقفنا الدائم. لقد جاوبنا بالموافقة على اقتراح الرئيس الروسي. في الوقت الحالي الطرفان يتشاوران حول مكان وموعد المفاوضات".