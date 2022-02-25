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https://arabic.sputniknews.com/20220225/قناة-إسرائيلية-رسمية-زيلنيسكي-طلب-من-بينيت-التوسط-لدى-روسيا-لوقف-إطلاق-النار-1059163355.html
قناة إسرائيلية رسمية: زيلنيسكي طلب من بينيت التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار
قناة إسرائيلية رسمية: زيلنيسكي طلب من بينيت التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار
دعت أوكرانيا إسرائيل إلى التوسط لدى موسكو في اتصالات تهدف إلى وقف إطلاق النار، بحسب إعلام إسرائيلي رسمي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T18:34+0000
2022-02-25T18:34+0000
تغطية أحداث دونباس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلاديمير بوتين
فلاديمير زيلينسكي
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جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "كان"، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر إسرائيلية وأوكرانية مطلعة على تفاصيل الموضوع.وقالت المصادر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال مكالمة هاتفية بينهما، في وقت سابق الجمعة، التوسط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل لوقف إطلاق النار.وحاولت إسرائيل التوسط في التوترات بين روسيا وأوكرانيا عدة مرات في السنوات الأخيرة، وفق القناة.وحاول كل من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والحالي بينيت الاتصال بالسلطات المعنية واقتراح المساعدة في تخفيف التوترات بين البلدين.وقالت "كان" إن زيلينسكي سبق وطلب من بينيت التوسط لدى الرئيس بوتين لحل الأزمة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تقديم اقتراحه إلى الرئيس الروسي خلال لقائهما في سوتشي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن بوتين رفض الاقتراح.وأضافت القناة: "الآن، في ذروة القتال... كرر الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلبه بدفع إسرائيل للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة لوقف إطلاق النار".وأضاف المصدر المعني بتفاصيل المحادثة الهاتفية، التي أجريت بناء على طلب زيلينسكي نفسه، أن هذا كان الغرض الرئيسي من المحادثة، وبعدها كان الرئيس الأوكراني ينوي التطرق إلى الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لبلاده".من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعليق على تقرير "كان": "لا نتطرق إلى تفاصيل المحادثة (التي جرت بين بينيت وزيلينسكي).وصباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/في-اتصال-هاتفي-مع-زيلينسكي-نفتالي-بينيت-يقول-إنه-يقف-إلى-جانب-الشعب-الأوكراني-1059147317.html
https://arabic.sputniknews.com/20220225/إسرائيل-تعلن-البدء-في-تقديم-مساعدات-إنسانية-سريعة-إلى-أوكرانيا-1059155332.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي

قناة إسرائيلية رسمية: زيلنيسكي طلب من بينيت التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار

18:34 GMT 25.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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دعت أوكرانيا إسرائيل إلى التوسط لدى موسكو في اتصالات تهدف إلى وقف إطلاق النار، بحسب إعلام إسرائيلي رسمي.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "كان"، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر إسرائيلية وأوكرانية مطلعة على تفاصيل الموضوع.
وقالت المصادر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال مكالمة هاتفية بينهما، في وقت سابق الجمعة، التوسط لدى الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وحاولت إسرائيل التوسط في التوترات بين روسيا وأوكرانيا عدة مرات في السنوات الأخيرة، وفق القناة.
وحاول كل من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والحالي بينيت الاتصال بالسلطات المعنية واقتراح المساعدة في تخفيف التوترات بين البلدين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
في اتصال هاتفي مع زيلينسكي... نفتالي بينيت يقول إنه يقف إلى جانب الشعب الأوكراني
12:48 GMT
وقالت "كان" إن زيلينسكي سبق وطلب من بينيت التوسط لدى الرئيس بوتين لحل الأزمة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تقديم اقتراحه إلى الرئيس الروسي خلال لقائهما في سوتشي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن بوتين رفض الاقتراح.
وأضافت القناة: "الآن، في ذروة القتال... كرر الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلبه بدفع إسرائيل للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة لوقف إطلاق النار".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
إسرائيل تعلن البدء في تقديم مساعدات إنسانية سريعة إلى أوكرانيا
15:07 GMT
وأضاف المصدر المعني بتفاصيل المحادثة الهاتفية، التي أجريت بناء على طلب زيلينسكي نفسه، أن هذا كان الغرض الرئيسي من المحادثة، وبعدها كان الرئيس الأوكراني ينوي التطرق إلى الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لبلاده".
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعليق على تقرير "كان": "لا نتطرق إلى تفاصيل المحادثة (التي جرت بين بينيت وزيلينسكي).
وصباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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