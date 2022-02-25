https://arabic.sputniknews.com/20220225/ميتا-ترفض-تنفيذ-طلب-موسكو-إزاء-حسابات-وسائل-الإعلام-الروسية-1059165084.html
"ميتا" ترفض تنفيذ طلب موسكو إزاء حسابات وسائل الإعلام الروسية
"ميتا" ترفض تنفيذ طلب موسكو إزاء حسابات وسائل الإعلام الروسية
أعلن نائب رئيس شركة ميتا، نيك كليغ، أن الشركة رفضت تنفيذ طلب السلطات الروسية حول رفع القيود عن حسابات العديد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية على موقع التواصل... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:29+0000
2022-02-25T19:29+0000
2022-02-25T19:29+0000
روسيا
فيسبوك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053790607_0:0:3447:1939_1920x0_80_0_0_1baa2c76af670a0ae9730ae57d1aee2e.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وكتب كليغ في تغريدة: "الأمس أوصتنا السلطات الروسية بوقف "تدقيق الحقائق" المستقل ووضع إشارات على المنشورات في فيسبوك الخاصة بـ 4 منظمات من قطاع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. لقد رفضنا. نتيجة ذلك تعتزم [السلطات] تقييد استخدام خدماتنا".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداءً من 25 شباط/ فبراير.ونشرت الدائرة بيانا على تليغرام، جاء فيه: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".وقيّد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق، الصفحة الرسمية لوكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما.وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" أن موقع "فيسبوك" قيد صفحة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية".وبحسب ما كتبته الخدمة الصحفية: "سبوتنيك سوف تتقدم بطلب إلى الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، للمساعدة في حل قيود فيسبوك".وينص إشعار التقييد بأنه "سيتم تقليل مستوى الوصول للصفحة بحيث يراها عدد أقل من المستخدمين".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تقيد-الوصول-جزئيا-إلى-فيسبوك-ردا-على-إجراءاته-التعسفية-1059160307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053790607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c95f6dcc52b7c31d3074018a9bff35e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فيسبوك
"ميتا" ترفض تنفيذ طلب موسكو إزاء حسابات وسائل الإعلام الروسية
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس شركة ميتا، نيك كليغ، أن الشركة رفضت تنفيذ طلب السلطات الروسية حول رفع القيود عن حسابات العديد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واشنطن- سبوتنيك
. وكتب كليغ في تغريدة: "الأمس أوصتنا السلطات الروسية بوقف "تدقيق الحقائق" المستقل ووضع إشارات على المنشورات في فيسبوك الخاصة بـ 4 منظمات من قطاع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. لقد رفضنا. نتيجة ذلك تعتزم [السلطات] تقييد استخدام خدماتنا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة
على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور) عن قيود جزئية على الوصول لـ"فيسبوك" ابتداءً من 25 شباط/ فبراير.
ونشرت الدائرة بيانا على تليغرام، جاء فيه: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالاتفاق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنها متورطة في انتهاك حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".
وقيّد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق، الصفحة الرسمية لوكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما.
وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" أن موقع "فيسبوك" قيد صفحة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية
) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية".
وبحسب ما كتبته الخدمة الصحفية: "سبوتنيك سوف تتقدم بطلب إلى الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، للمساعدة في حل قيود فيسبوك".
وينص إشعار التقييد بأنه "سيتم تقليل مستوى الوصول للصفحة بحيث يراها عدد أقل من المستخدمين".