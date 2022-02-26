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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-الروسية-الاتصالات-مع-الاتحاد-الأوروبي-لم-تنقطع-رسميا-1059207262.html
الخارجية الروسية: الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لم تنقطع رسميا
الخارجية الروسية: الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لم تنقطع رسميا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الاتصالات الدبلوماسية بين موسكو والاتحاد الأوروبي، لم تنقطع رسميا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T20:29+0000
2022-02-26T20:29+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.وقالت زاخاروفا لقناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر تطبيق "يوتيوب"، ردا على سؤال حول قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي: "لم يتم قطعها رسميا".وأشارت زاخاروفا إلى أنه لا توجد معلومات في الوقت الحالي، حول عدم تمكن المواطنين الروس، من الحصول على تأشيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.وأضافت: "في الوقت الحالي لا معلومات لدي. أنا أعلم أنهم يقومون بمراجعة اتفاقيات تسهيل التأشيرة. هذا يتعلق بالدبلوماسيين والمسؤولين".تأتي تصريحات زاخاروفا بعد يومين من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيس-وزراء-أرمينيا-يزور-روسيا-في-أبريل-1059206924.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية: الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لم تنقطع رسميا

20:29 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الاتصالات الدبلوماسية بين موسكو والاتحاد الأوروبي، لم تنقطع رسميا.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
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وقالت زاخاروفا لقناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر تطبيق "يوتيوب"، ردا على سؤال حول قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي: "لم يتم قطعها رسميا".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه لا توجد معلومات في الوقت الحالي، حول عدم تمكن المواطنين الروس، من الحصول على تأشيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضافت: "في الوقت الحالي لا معلومات لدي. أنا أعلم أنهم يقومون بمراجعة اتفاقيات تسهيل التأشيرة. هذا يتعلق بالدبلوماسيين والمسؤولين".
تأتي تصريحات زاخاروفا بعد يومين من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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