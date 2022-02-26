https://arabic.sputniknews.com/20220226/موسكو-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-غير-مهتمين-بتسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-1059206752.html

موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مهتمين بتسوية الأزمة في أوكرانيا

موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مهتمين بتسوية الأزمة في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، غير مهتمين بالوصول إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T20:04+0000

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2022-02-26T20:04+0000

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان: "رغبة حلف الناتو في مواصلة إرسال الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي تتحدث عن شيء واحد فقط وهو أن الولايات المتحدة وحلفاءها غير مهتمين بتسوية الأزمة في هذا البلد".ودعت زاخاروفا دول حلف الناتو إلى تحمل مسؤولية أفعالها، قبل إلقاء اللوم على روسيا في عمليتها العسكرية التي شنتها لنزع السلاح عن أوكرانيا.واستطردت، قائلة: "قبل دعوة روسيا للمساءلة على عملية نزع السلاح من أوكرانيا، يتعين على دول كتلة شمال الأطلسي لتحمل مسؤولية مغامراتها العسكرية وتقاعسها عن تشجيع النظام في كييف على حل مشكلة دونباس سلميا".وأردفت قولها: "على مدار 8 سنوات، راقبت الدول الغربية بلا مبالاة عمليات القتل والتنكيل بآلاف المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا.. في الواقع لقد أصبحت [الدول الغربية] مشاركة في الإبادة الجماعية طويلة الأمد بحق سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ وأشار إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/ألمانيا-تعتزم-إرسال-1000-مدفع-مضاد-للدبابات-و500-صاروخ-ستينغر-إلى-أوكرانيا-وأسلحة-من-دول-أوروبية-1059205287.html

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