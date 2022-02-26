https://arabic.sputniknews.com/20220226/بوريل-محادثات-الاتفاق-النووي-بين-إيران-والغرب-بلغت-مرحلة-حرجة-1059205377.html
بوريل: محادثات الاتفاق النووي بين إيران والغرب بلغت "مرحلة حرجة"
بوريل: محادثات الاتفاق النووي بين إيران والغرب بلغت "مرحلة حرجة"
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المحادثات التي تجريها طهران مع القوى الدولية الكبرى في فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T19:21+0000
2022-02-26T19:21+0000
2022-02-26T19:21+0000
إيران
أخبار إيران
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن بوريل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن "مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة وهي تحتاج إلى قرارات جادة من جميع الأطراف".من جهته أكد عبد اللهيان أن "إيران تبحث عن اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية لكنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء"، منوها أن "التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا يكمن في اتخاذ الأطراف الأخرى قرارا سياسيا".وتتواصل في فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
بوريل: محادثات الاتفاق النووي بين إيران والغرب بلغت "مرحلة حرجة"
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أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المحادثات التي تجريها طهران مع القوى الدولية الكبرى في فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي قد بلغت مرحلة حرجة تتطلب قرارات جادة من الجميع.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن بوريل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن "مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة
وهي تحتاج إلى قرارات جادة من جميع الأطراف".
من جهته أكد عبد اللهيان أن "إيران تبحث عن اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية لكنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء"، منوها أن "التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا يكمن في اتخاذ الأطراف الأخرى قرارا سياسيا".
وأشار عبد اللهيان إلى أن "بعض المواضيع العالقة في مفاوضات فيينا يمكن حلها والتوصل إلى اتفاق نهائي إذا ما توفرت لدى الغربيين توجهات واقعية".
وتتواصل في فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات
عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.