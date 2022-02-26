https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html

بيسكوف: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية

بيسكوف: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T12:45+0000

2022-02-26T12:45+0000

2022-02-26T13:36+0000

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وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".وشدد بيسكوف على أن "العقوبات الغربية خطيرة جدا"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة لها مقدمًا، وتتخذ إجراءات لضمان التشغيل السلس للاقتصاد"، مشيرا إلى وجود إمكانات روسية تضمن عمل الاقتصاد الروسي.وحول الرد الروسي على العقوبات، قال بيسكوف: "التحليل والتنسيق بين الإدارات (الروسية) مطلوب من أجل تطوير تدابير استجابة تتماشى مع مصالح روسيا".وبدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني: إن "كييف رفضت التفاوض لأنهم (في أوكرانيا) غير راضين عن الشروط"، على حد زعمه.وقال مستشار زيلينسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "لقد علمت للتو أن أوكرانيا رفضت المفاوضات. هذا يرجع إلى أن شروط التفاوض التي نقلها الجانب الروسي عبر وسطاء لا ترضينا".وأضاف "هذه كانت محاولة لإجبارنا على الاستسلام. أبلغناهم بأن شروط هدنة محتملة ستكون بموجب شروط كييف وليس موسكو". ورفض مستشار زيلينسكي التعليق على سؤال الصحيفة حول الشروط التي طرحتها موسكو للمفاوضات.دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع في دونباس.وقال الرئيس الأوكراني باللغة الروسية: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين، في محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على مستوى عالٍ، وفقًا لما نقله التلفزيون الصيني.

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