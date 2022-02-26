https://arabic.sputniknews.com/20220226/جونسون-بريطانيا-والحلفاء-اتخذوا-إجراء-حاسما-لإقصاء-روسيا-من-سويفت-1059210855.html
جونسون: بريطانيا والحلفاء اتخذوا إجراء حاسما لإقصاء روسيا من سويفت
جونسون: بريطانيا والحلفاء اتخذوا إجراء حاسما لإقصاء روسيا من سويفت
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بريطانيا وحلفاءها اتخذوا "إجراء حاسما" يوم السبت، لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي من خلال منع بنوكها من... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T23:04+0000
2022-02-26T23:04+0000
2022-02-26T23:04+0000
تغطية أحداث دونباس
بريطانيا
نظام سويفت
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وأضاف جونسون على تويتر، "اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي، بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت".
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بريطانيا, نظام سويفت
جونسون: بريطانيا والحلفاء اتخذوا إجراء حاسما لإقصاء روسيا من سويفت
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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بريطانيا وحلفاءها اتخذوا "إجراء حاسما" يوم السبت، لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي من خلال منع بنوكها من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.
وأضاف جونسون على تويتر، "اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي، بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت".