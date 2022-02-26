https://arabic.sputniknews.com/20220226/شركة-ديدي-غلوبال-الصينية-العملاقة-تتراجع-عن-قرارها-بالانسحاب-من-روسيا-1059178698.html
شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة تتراجع عن قرارها بالانسحاب من روسيا
شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة تتراجع عن قرارها بالانسحاب من روسيا
تراجعت شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب عن قرارها السابق بمغادرة روسيا، مؤكدة أنها باقية للعمل فيها. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:52+0000
2022-02-26T08:52+0000
2022-02-26T08:52+0000
روسيا
الصين
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب، اليوم السبت، إنها ستواصل العمل في روسيا متراجعة عن قرار أعلنته يوم الاثنين الماضي، أنها ستغادر هذا البلد وكذلك كازاخستان.وكانت الشركة الصينية قد أكدت الاثنين الماضي، أنها ستغادر روسيا في الرابع من مارس/ آذار بعد نحو عام ونصف من إطلاق خدماتها هناك.وقالت وقتها: "لسوء الحظ، بسبب ظروف السوق المتغيرة والتحديات الأخرى، أصبح من الواضح في الوقت الحالي أننا لن نتمكن من تقديم أفضل النتائج في روسيا وكازاخستان".وقد دعت الحكومة الصينية إلى الحوار بشأن أوكرانيا لكنها امتنعت عن إدانة الهجوم الروسي أو وصفه بأنه غزو.وكانت الشركة الصينية قد مرت باضطرابات منذ طرحها للجمهور الصيف الماضي في نيويورك، تحت ضغط من المنظمين الصينيين القلقين بشأن أمن البيانات، فيما أكدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها ستحذف من بورصة نيويورك وستسعى لإدراجها في هونغ كونغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/متحدث-التقارب-بين-الصين-وروسيا-يقلق-الولايات-المتحدة-1059069893.html
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روسيا, الصين
شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة تتراجع عن قرارها بالانسحاب من روسيا
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تراجعت شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب عن قرارها السابق بمغادرة روسيا، مؤكدة أنها باقية للعمل فيها.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت شركة "ديدي غلوبال" الصينية العملاقة
لخدمات نقل الركاب، اليوم السبت، إنها ستواصل العمل في روسيا متراجعة عن قرار أعلنته يوم الاثنين الماضي، أنها ستغادر هذا البلد وكذلك كازاخستان.
وكانت الشركة الصينية قد أكدت الاثنين الماضي، أنها ستغادر روسيا في الرابع من مارس/ آذار بعد نحو عام ونصف من إطلاق خدماتها هناك.
وقالت وقتها: "لسوء الحظ، بسبب ظروف السوق المتغيرة والتحديات الأخرى
، أصبح من الواضح في الوقت الحالي أننا لن نتمكن من تقديم أفضل النتائج في روسيا وكازاخستان".
ولم يذكر أي من البيانين العوامل الجيوسياسية في القرار، لكن بعض المنتقدين عبر الإنترنت قالوا إن توقيت الخطوة جاء أمام اتهامات لها بالخضوع للضغوط الأمريكية على روسيا، التي "غزت أوكرانيا المجاورة" يوم الخميس.
وقد دعت الحكومة الصينية إلى الحوار بشأن أوكرانيا لكنها امتنعت عن إدانة
الهجوم الروسي أو وصفه بأنه غزو.
وكانت الشركة الصينية قد مرت باضطرابات منذ طرحها للجمهور الصيف الماضي في نيويورك، تحت ضغط من المنظمين الصينيين القلقين بشأن أمن البيانات، فيما أكدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها ستحذف من بورصة نيويورك وستسعى لإدراجها في هونغ كونغ.