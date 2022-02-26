https://arabic.sputniknews.com/20220226/لوكاشينكو-ينفي-لماكرون-نية-بيلاروسيا-نشر-أسلحة-نووية----1059208271.html

لوكاشينكو ينفي لماكرون نية بيلاروسيا نشر أسلحة نووية

لوكاشينكو ينفي لماكرون نية بيلاروسيا نشر أسلحة نووية

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت صحة الأنباء التي تتحدث عن نية بيلاروسيا نشر... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

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وناقش لوكاشينكو وماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا ومستقبل أوروبا ومكانة بيلاروسيا فيها، والعلاقات بين بيلاروسيا وروسيا، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد قال اليوم، إن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا.وقال لوكاشينكو للصحفيين: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا".وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".وتابع لوكاشينكو:"اقترحت هذا منذ اليوم الأول. كان من المفترض أن يصلوا غدا. اتصل بي فلاديمير بوتين وقال... حسناً هناك ألعاب أخرى تجري. من وارسو ومن أمريكا. اسمعوا، كييف محاصرة بالفعل، وهم يتبجحون. الناس يموتون، وهم ما زالوا يتبجحون! لكنكم سمعتم موقف رئيس روسيا أمس، فقد تم الإعراب عنه. سنقدم كل شيء: سنلتقي ونتحدث ونعرض. في أمن كامل، تعالوا".

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