https://arabic.sputniknews.com/20220226/لوكاشينكو-ينفي-لماكرون-نية-بيلاروسيا-نشر-أسلحة-نووية----1059208271.html
لوكاشينكو ينفي لماكرون نية بيلاروسيا نشر أسلحة نووية
لوكاشينكو ينفي لماكرون نية بيلاروسيا نشر أسلحة نووية
نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت صحة الأنباء التي تتحدث عن نية بيلاروسيا نشر... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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وناقش لوكاشينكو وماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا ومستقبل أوروبا ومكانة بيلاروسيا فيها، والعلاقات بين بيلاروسيا وروسيا، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد قال اليوم، إن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا.وقال لوكاشينكو للصحفيين: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا".وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".وتابع لوكاشينكو:"اقترحت هذا منذ اليوم الأول. كان من المفترض أن يصلوا غدا. اتصل بي فلاديمير بوتين وقال... حسناً هناك ألعاب أخرى تجري. من وارسو ومن أمريكا. اسمعوا، كييف محاصرة بالفعل، وهم يتبجحون. الناس يموتون، وهم ما زالوا يتبجحون! لكنكم سمعتم موقف رئيس روسيا أمس، فقد تم الإعراب عنه. سنقدم كل شيء: سنلتقي ونتحدث ونعرض. في أمن كامل، تعالوا".
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار فرنسا
لوكاشينكو ينفي لماكرون نية بيلاروسيا نشر أسلحة نووية
21:05 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 21:12 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت صحة الأنباء التي تتحدث عن نية بيلاروسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها.
وناقش لوكاشينكو وماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا ومستقبل أوروبا ومكانة بيلاروسيا فيها، والعلاقات بين بيلاروسيا وروسيا، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".
وحول المزاعم التي تحدثت عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، شدد الرئيس البيلاروسي، على أن هذه المزاعم "مزيفة"، وقال "إذا لم يتم خنق شعب بيلاروسيا، لا يقتصر الأمر على الأسلحة النووية، ولا يمكن الحديث عن الأسلحة التقليدية"، على حد تعبيره. واتفق الرئيسان على متابعة الاتصالات في المستقبل القريب.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد قال اليوم، إن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات
السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو للصحفيين: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا
".
وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".
وتابع لوكاشينكو:"اقترحت هذا منذ اليوم الأول. كان من المفترض أن يصلوا غدا. اتصل بي فلاديمير بوتين وقال... حسناً هناك ألعاب أخرى تجري. من وارسو ومن أمريكا. اسمعوا، كييف محاصرة بالفعل، وهم يتبجحون. الناس يموتون، وهم ما زالوا يتبجحون! لكنكم سمعتم موقف رئيس روسيا أمس، فقد تم الإعراب عنه. سنقدم كل شيء: سنلتقي ونتحدث ونعرض. في أمن كامل، تعالوا".