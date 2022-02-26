https://arabic.sputniknews.com/20220226/مدمرة-أمريكية-تبحر-عبر-مضيق-تايوان-1059178079.html
مدمرة أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان
مدمرة أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان
أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا والذي عادة ما يثير غضب الصين. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:42+0000
2022-02-26T08:42+0000
2022-02-26T08:42+0000
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب رويترز، قال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة "رالف جونسون"، وهي مدمرة من طراز "آرلي بيرك" التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة "اعتيادية".وذكر المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينجو في بيان: "عبور السفينة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي... الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت عبر المضيق في اتجاه الشمال، وإن قواتها راقبت عبورها ولم تلحظ أي شيء خارج عن المألوف، فيما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق، بحسب "رويترز".وكانت وزارة الخارجية الصينية قد شددت، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط.وبحسب تصريحات نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان ليس من الحكمة، على حد تعبيرها، وقالت: "يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي"، وجزمت تشون بأن "استقلال تايوان طريق مسدود".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
مدمرة أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان
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أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا والذي عادة ما يثير غضب الصين.
وبحسب رويترز
، قال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة "رالف جونسون"، وهي مدمرة من طراز "آرلي بيرك" التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة "اعتيادية".
وذكر المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينجو في بيان: "عبور السفينة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي... الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت عبر المضيق في اتجاه الشمال، وإن قواتها راقبت عبورها ولم تلحظ أي شيء خارج عن المألوف، فيما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق، بحسب "رويترز".
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد شددت، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط.
وبحسب تصريحات نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
هوا تشون ينغ، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان
ليس من الحكمة، على حد تعبيرها، وقالت: "يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة
من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي"، وجزمت تشون بأن "استقلال تايوان طريق مسدود".