https://arabic.sputniknews.com/20220226/مندوب-أوكرانيا-ما-زلنا-منفتحين-على-التفاوض-1059170685.html

مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: مازلنا منفتحين على المفاوضات مع روسيا

مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: مازلنا منفتحين على المفاوضات مع روسيا

قال المندوب الأوكراني لدى مجلس الأمن، سيرغي كيسليتسا، يوم الجمعة، إن بلاده منفتحة على المفاوضات مع روسيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T00:17+0000

2022-02-26T00:17+0000

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وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن، مخاطبا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا ، "ما زلنا منفتحين على المفاوضات".في الوقت نفسه، أشار إلى أن أوكرانيا لن تستسلم، حتى لو تم احتلال أجزاء جديدة من أراضيها.وتابع كيسليتسيا، "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وهو الأمر الذي كان يجب أن يتم قبل ثماني سنوات. نحث شركاءنا على أن يحذوا حذونا".وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.في وقت لاحق، أشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني، رد على فكرة إجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية، بعرض وارسو بدلا من ذلك، ثم ترك الاتصال.وليل الجمعة، قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، إن زيلينسكي وافق على اقتراح الرئيس الروسي الروسي وأنه مستعد للحديث عن السلام ووقف إطلاق النار.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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