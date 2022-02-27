https://arabic.sputniknews.com/20220227/إجلاء-جميع-أعضاء-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-من-أوكرانيا-1059249092.html
إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
قالت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأحد، إنها أجلت جميع أعضاء المنظمة من أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T23:19+0000
2022-02-27T23:19+0000
2022-02-27T23:19+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأضافت في بيان، أنه سيتم إجلاء فرق المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونيتسك ولوغانسك عبر الأراضي الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
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يتبع
قالت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأحد، إنها أجلت جميع أعضاء المنظمة من أوكرانيا.
وأضافت في بيان، أنه سيتم إجلاء فرق المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونيتسك ولوغانسك عبر الأراضي الروسية.