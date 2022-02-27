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إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/إجلاء-جميع-أعضاء-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-من-أوكرانيا-1059249092.html
إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا
قالت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأحد، إنها أجلت جميع أعضاء المنظمة من أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T23:19+0000
2022-02-27T23:19+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضافت في بيان، أنه سيتم إجلاء فرق المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونيتسك ولوغانسك عبر الأراضي الروسية.
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أخبار أوكرانيا

إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا

23:19 GMT 27.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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يتبع
قالت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأحد، إنها أجلت جميع أعضاء المنظمة من أوكرانيا.
وأضافت في بيان، أنه سيتم إجلاء فرق المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونيتسك ولوغانسك عبر الأراضي الروسية.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:53 GMT
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