https://arabic.sputniknews.com/20220227/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-صفوف-القوات-الروسية-بأوكرانيا-1059237855.html
موسكو تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
موسكو تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة على أن الخسائر أقل... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:53+0000
2022-02-27T16:53+0000
2022-02-27T17:15+0000
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روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية العسكرية 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون لدى الجانب الأوكراني.وأضافت أنه منذ بدء العملية العسكرية استهدفت القوات الروسية 1067 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية.وتابعت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 من أنظمة الدفاع الجوي و56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية.وأوضحت أنه خلال عمليات اليوم الأحد، دمرت القوات الروسية 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لدى الجانب الأوكراني و3 مسيرات من طراز بيرقدار.وأضافت أن قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية سقطوا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.واستطردت بالقول: "قواتنا تنفذ مهامها القتالية بشجاعة وخسائرنا أقل بكثير من خسائر الجانب الأوكراني".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع القلائل من جنودنا الأسرى ويتم تسجيل وتحديد وجوه وأصوات وهويات كل من أساء لجنودنا".وأكدت في المقابل "سنواصل معاملة الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم بكرامة وسنعيدهم إلى أسرهم".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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روسيا
موسكو تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
16:53 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة على أن الخسائر أقل بكثير من تلك التي تكبدها الجانب الأوكراني.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية العسكرية 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون لدى الجانب الأوكراني.
وأضافت أنه منذ بدء العملية العسكرية استهدفت القوات الروسية 1067 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية.
وتابعت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 من أنظمة الدفاع الجوي و56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية.
وأوضحت أنه خلال عمليات اليوم الأحد، دمرت القوات الروسية 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لدى الجانب الأوكراني و3 مسيرات من طراز بيرقدار.
وأضافت أن قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية سقطوا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واستطردت بالقول: "قواتنا تنفذ مهامها القتالية بشجاعة وخسائرنا أقل بكثير من خسائر الجانب الأوكراني".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع القلائل من جنودنا الأسرى ويتم تسجيل وتحديد وجوه وأصوات وهويات كل من أساء لجنودنا".
وأكدت في المقابل "سنواصل معاملة الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم بكرامة وسنعيدهم إلى أسرهم".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.