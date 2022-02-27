https://arabic.sputniknews.com/20220227/اليابان-يجب-مراقبة-تأثير-العقوبات-الغربية-على-روسيا-على-الأسواق-المالية-1059212582.html

اليابان: يجب مراقبة تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على الأسواق المالية

اليابان: يجب مراقبة تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على الأسواق المالية

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، إن اليابان ستنسق عن كثب مع نظرائها في مجموعة الدول السبع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفرض المزيد من... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T00:57+0000

2022-02-27T00:57+0000

2022-02-27T00:57+0000

تغطية أحداث دونباس

اليابان

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/كوبا-إصرار-واشنطن-على-توسع-الناتو-بالقرب-من-روسيا-يؤدي-إلى-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1059212013.html

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اليابان, العقوبات الأمريكية ضد روسيا