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قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/اليابان-يجب-مراقبة-تأثير-العقوبات-الغربية-على-روسيا-على-الأسواق-المالية-1059212582.html
اليابان: يجب مراقبة تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على الأسواق المالية
اليابان: يجب مراقبة تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على الأسواق المالية
قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، إن اليابان ستنسق عن كثب مع نظرائها في مجموعة الدول السبع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفرض المزيد من... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T00:57+0000
2022-02-27T00:57+0000
تغطية أحداث دونباس
اليابان
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/كوبا-إصرار-واشنطن-على-توسع-الناتو-بالقرب-من-روسيا-يؤدي-إلى-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1059212013.html
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اليابان, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

اليابان: يجب مراقبة تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على الأسواق المالية

00:57 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الياباني كيشيدا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الياباني كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، إن اليابان ستنسق عن كثب مع نظرائها في مجموعة الدول السبع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفرض المزيد من العقوبات على روسيا.
وأضاف هاياشي في برنامج تلفزيوني عندما سئل عن موقف اليابان من استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت "يجب أن نستجيب مع مراقبة التأثير على الأسواق المالية"، وكذلك تحركات الدول الغربية، وفقا لرويترز.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
00:17 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 14:45 GMT
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