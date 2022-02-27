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وكالة: الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا
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بوتين يرفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية
بوتين يرفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:12+0000
2022-02-27T12:31+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن طلب البرلمان الأوكراني من نظيره الإسرائيلي بالترويج لمبادرة عقد قمة روسية أوكرانية في تل أبيب.وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس برلمان أوكرانيا، رسلان ستيفانتشوك، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رئيس الكنيست، ميكي ليفي، طلب منه العمل على استضافة قمة روسية أوكرانية، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن ميكي ليفي قد أعرب عن تضامنه وتضامن بلاده، أيضا، مع الشعب الأوكراني، ودعوته إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الوفد-الروسي-يكشف-عن-المهلة-التي-أعطاها-للوفد-الأوكراني-للرد-بشأن-المفاوضات-1059217668.html
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روسيا

بوتين يرفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية

12:12 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 27.02.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".
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08:36 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن طلب البرلمان الأوكراني من نظيره الإسرائيلي بالترويج لمبادرة عقد قمة روسية أوكرانية في تل أبيب.
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس برلمان أوكرانيا، رسلان ستيفانتشوك، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رئيس الكنيست، ميكي ليفي، طلب منه العمل على استضافة قمة روسية أوكرانية، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن ميكي ليفي قد أعرب عن تضامنه وتضامن بلاده، أيضا، مع الشعب الأوكراني، ودعوته إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.
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09:36 GMT
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