https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يرفض-وساطة-إسرائيل-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1059223873.html

بوتين يرفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية

بوتين يرفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

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2022-02-27T12:31+0000

روسيا

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وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن طلب البرلمان الأوكراني من نظيره الإسرائيلي بالترويج لمبادرة عقد قمة روسية أوكرانية في تل أبيب.وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس برلمان أوكرانيا، رسلان ستيفانتشوك، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رئيس الكنيست، ميكي ليفي، طلب منه العمل على استضافة قمة روسية أوكرانية، لإنهاء النزاع في أوكرانيا.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن ميكي ليفي قد أعرب عن تضامنه وتضامن بلاده، أيضا، مع الشعب الأوكراني، ودعوته إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

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روسيا