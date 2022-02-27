https://arabic.sputniknews.com/20220227/سويفت-تقول-إنها-تستعد-للامتثال-للقيود-المفروضة-على-البنوك-الروسية-1059213504.html
سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية
سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية
قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، يوم السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T03:25+0000
2022-02-27T03:25+0000
2022-02-27T03:25+0000
تغطية أحداث دونباس
نظام سويفت
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وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نظام سويفت
سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية
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قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، يوم السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.
وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".