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سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية
- سبوتنيك عربي, 1920
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سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية
سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية
قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، يوم السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T03:25+0000
2022-02-27T03:25+0000
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نظام سويفت
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وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".
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نظام سويفت

سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية

03:25 GMT 27.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، يوم السبت، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.
وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 14:45 GMT
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