https://arabic.sputniknews.com/20220227/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-يتوجه-إلى-فيينا-لمواصلة-المحادثات-النووية-1059220055.html
كبير المفاوضين الإيرانيين يتوجه إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية
كبير المفاوضين الإيرانيين يتوجه إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية
يتوجه كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، اليوم الأحد، إلى فيينا قادما من طهران وذلك لاستئناف مشاركته في الجولة الثامنة من المحادثات النووية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:52+0000
2022-02-27T10:52+0000
2022-02-27T10:53+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن عودة باقري إلى فيينا تهدف لمتابعة المحادثات بهدف حل المشكلات المتبقية التي فرضت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال، أمس السبت، إن طهران تحاول التوصل إلى اتفاق جيد وعاجل، شرط أن تكون هناك إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات.وأكد أنه تواصل مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، حول نص الاتفاقية.وأشار إلى أن الجميع يبذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق جيد، لافتا إلى أن إيران أبلغت الأطراف الأخرى بشأن خطوطها الحمراء.وفي وقت سابق، كتب باقري على حسابه بتويتر: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن لن يتم الاتفاق على شيء، حتى يتم الاتفاق على كل شيء".وأعلنت إيران في وقت سابق، عن انفراجة في مفاوضات الملف النووي الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.وأشارت إلى أن المحادثات النووية وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة، مطالبا الدول الغربية بتبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية بالمحادثات المستمرة على مدار 10 أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بوريل-محادثات-الاتفاق-النووي-بين-إيران-والغرب-بلغت-مرحلة-حرجة-1059205377.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
كبير المفاوضين الإيرانيين يتوجه إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية
10:52 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
يتوجه كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، اليوم الأحد، إلى فيينا قادما من طهران وذلك لاستئناف مشاركته في الجولة الثامنة من المحادثات النووية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، فإن عودة باقري إلى فيينا تهدف لمتابعة المحادثات بهدف حل المشكلات المتبقية التي فرضت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال، أمس السبت، إن طهران تحاول التوصل إلى اتفاق جيد وعاجل، شرط أن تكون هناك إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات.
وأكد أنه تواصل مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، حول نص الاتفاقية.
وأشار إلى أن الجميع يبذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق جيد، لافتا إلى أن إيران
أبلغت الأطراف الأخرى بشأن خطوطها الحمراء.
وفي وقت سابق، كتب باقري على حسابه بتويتر: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن لن يتم الاتفاق على شيء، حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وأعلنت إيران في وقت سابق، عن انفراجة في مفاوضات الملف النووي
الجارية في فيينا، مشيرة إلى أن كبير مفاوضيها سيعود إلى طهران للتشاور.
وأشارت إلى أن المحادثات النووية وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة، مطالبا الدول الغربية بتبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية بالمحادثات المستمرة على مدار 10 أشهر.