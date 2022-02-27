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https://arabic.sputniknews.com/20220227/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-أجرت-تجربة-لتطوير-قمر-صناعي-للاستطلاع-1059248237.html
كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع
كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن التجربة التي أجرتها بيونغيانغ أمس كانت لتطوير نظام... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T22:10+0000
2022-02-27T22:10+0000
كوريا الشمالية
صاروخ باليتسي
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جاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.ولم يوضح تقرير الوكالة نوع الصاروخ الذي استخدم في التجرية، لكن السلطات في كوريا الجنوبية قالت إنه صاروخ باليستي فيما يبدو أطلق من منطقة قرب بيونغيانغ حيث يوجد المطار الدولي.وقالت الوكالة الكورية الشمالية في تقريرها، "التجربة مهمة للغاية في تطوير قمر صناعي للاستطلاع".كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونغ-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير/كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/-اليابان-كوريا-الشمالية-أطلقت-ما-قد-يكون-صاروخا-باليستيا-1059210943.html
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كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي

كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع

22:10 GMT 27.02.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / KCNA
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن التجربة التي أجرتها بيونغيانغ أمس كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.
جاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.
ولم يوضح تقرير الوكالة نوع الصاروخ الذي استخدم في التجرية، لكن السلطات في كوريا الجنوبية قالت إنه صاروخ باليستي فيما يبدو أطلق من منطقة قرب بيونغيانغ حيث يوجد المطار الدولي.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية في تقريرها، "التجربة مهمة للغاية في تطوير قمر صناعي للاستطلاع".
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا
أمس, 23:07 GMT
كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونغ-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير/كانون الثاني.
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