https://arabic.sputniknews.com/20220227/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-أجرت-تجربة-لتطوير-قمر-صناعي-للاستطلاع-1059248237.html
كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع
كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن التجربة التي أجرتها بيونغيانغ أمس كانت لتطوير نظام... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T22:10+0000
2022-02-27T22:10+0000
2022-02-27T22:10+0000
كوريا الشمالية
صاروخ باليتسي
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جاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.ولم يوضح تقرير الوكالة نوع الصاروخ الذي استخدم في التجرية، لكن السلطات في كوريا الجنوبية قالت إنه صاروخ باليستي فيما يبدو أطلق من منطقة قرب بيونغيانغ حيث يوجد المطار الدولي.وقالت الوكالة الكورية الشمالية في تقريرها، "التجربة مهمة للغاية في تطوير قمر صناعي للاستطلاع".كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونغ-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير/كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/-اليابان-كوريا-الشمالية-أطلقت-ما-قد-يكون-صاروخا-باليستيا-1059210943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, صاروخ باليتسي
كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن التجربة التي أجرتها بيونغيانغ أمس كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.
ولم يوضح تقرير الوكالة نوع الصاروخ الذي استخدم في التجرية
، لكن السلطات في كوريا الجنوبية قالت إنه صاروخ باليستي فيما يبدو أطلق من منطقة قرب بيونغيانغ حيث يوجد المطار الدولي.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية في تقريرها، "التجربة مهمة للغاية في تطوير قمر صناعي للاستطلاع".
كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 30 يناير/كانون الثاني عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هواسونغ-12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017. وجاء ذلك في ختام شهر شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها قصيرة المدى في يناير/كانون الثاني.