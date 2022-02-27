https://arabic.sputniknews.com/20220227/مجموعة-السبع-الغرب-قرر-فصل-بعض-البنوك-الروسية-عن-نظام-سويفت-1059226080.html

"مجموعة السبع": الغرب قرر فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"

"مجموعة السبع": الغرب قرر فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"

قال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل "بنوك روسية معينة" عن نظام التحويلات العالمي بين البنوك، المعروف باسم "سويفت". 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T13:02+0000

2022-02-27T13:02+0000

2022-02-27T13:02+0000

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وحسب "رويترز"، ورد هذا القرار في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد.وأضاف البيان أن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستشكل قريبا لتنسيق العقوبات على روسيا.ولم يحدد البيان البنوك الروسية المستهدفة بالقرار.وفي وقت سابق اليوم، قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.وأضافت في بيان: "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات، يوم السبت، لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-ما-تأثير-هذه-الخطوة-ولماذا-لا-يجرؤ-الغرب-عليها-1057648609.html

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