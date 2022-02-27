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مسؤول أمريكي: الصين لا تساعد روسيا حتى الآن على تفادي العقوبات الغربية
مسؤول أمريكي: الصين لا تساعد روسيا حتى الآن على تفادي العقوبات الغربية
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه لا يبدو حتى الآن أن الصين تساعد روسيا على تفادي العقوبات المالية التي فرضها الغرب على موسكو، بسبب العملية العسكرية في... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T02:57+0000
2022-02-27T02:57+0000
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الصين
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جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتفقوا على فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، واستبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.وأضاف المسؤول "تشير أحدث المؤشرات إلى أن الصين لن تهب لتقديم يد العون (لروسيا)".وقال إن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بعض البنوك الصينية توقفت عن إصدار خطابات اعتماد لشراء سلع مادية من روسيا تعد دلالة إيجابية.ونمت العلاقات التجارية بين الصين وروسيا بشكل كبير منذ عام 2014، عندما فرض الغرب لأول مرة عقوبات على كيانات روسية بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.وقال المسؤول الأمريكي إنه إذا ساعدت الصين روسيا على تفادي العقوبات الأمريكية، "فستكون هذه حقا إشارة مؤسفة لرؤية الصين للعالم"، وإعطاء "موافقة ضمنية أو صريحة لغزو روسيا لدولة ذات سيادة في قلب أوروبا".وأضاف المسؤول عن الصين "من شأن ذلك أن يلحق ضررا كبيرا بسمعتها في أوروبا بل وفي جميع أنحاء العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-أمريكي-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-تضرب-أكبر-10-مؤسسات-مالية-1059212768.html
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الصين

مسؤول أمريكي: الصين لا تساعد روسيا حتى الآن على تفادي العقوبات الغربية

02:57 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه لا يبدو حتى الآن أن الصين تساعد روسيا على تفادي العقوبات المالية التي فرضها الغرب على موسكو، بسبب العملية العسكرية في دونباس، لكنها إذا أقدمت على ذلك فسوف "تلحق ضررا كبيرا" بسمعة الصين.
جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتفقوا على فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، واستبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.
وأضاف المسؤول "تشير أحدث المؤشرات إلى أن الصين لن تهب لتقديم يد العون (لروسيا)".
وقال إن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بعض البنوك الصينية توقفت عن إصدار خطابات اعتماد لشراء سلع مادية من روسيا تعد دلالة إيجابية.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا في كل من الصادرات والواردات، حيث اشترت ثلث صادرات النفط الخام الروسي في عام 2020 كما تزودها بمنتجات مصنعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر إلى لعب الأطفال والملابس، وفقا لرويترز.

ونمت العلاقات التجارية بين الصين وروسيا بشكل كبير منذ عام 2014، عندما فرض الغرب لأول مرة عقوبات على كيانات روسية بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ضد روسيا تضرب أكبر 10 مؤسسات مالية
01:16 GMT
وقال المسؤول الأمريكي إنه إذا ساعدت الصين روسيا على تفادي العقوبات الأمريكية، "فستكون هذه حقا إشارة مؤسفة لرؤية الصين للعالم"، وإعطاء "موافقة ضمنية أو صريحة لغزو روسيا لدولة ذات سيادة في قلب أوروبا".
وأضاف المسؤول عن الصين "من شأن ذلك أن يلحق ضررا كبيرا بسمعتها في أوروبا بل وفي جميع أنحاء العالم".
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 14:45 GMT
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