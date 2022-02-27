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مصر تقول إنها تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من أوكرانيا
مصر تقول إنها تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من أوكرانيا
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قوله السبت إن بلاده، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T01:49+0000
2022-02-27T01:49+0000
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أخبار مصر الآن
القمح
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وقال سعد إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل/نيسان، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية، إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/السلع-التموينية-المصرية-تطلب-قمحا-للتوريد-بين-13-و26-أبريل-1059181590.html
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أخبار مصر الآن, القمح

مصر تقول إنها تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من أوكرانيا

01:49 GMT 27.02.2022
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . S.khatab
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نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قوله السبت إن بلاده، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.
وقال سعد إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.
وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل/نيسان، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
السلع التموينية المصرية تطلب قمحا للتوريد بين 13 و26 أبريل
أمس, 10:01 GMT
وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية، إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.
وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".
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