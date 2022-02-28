https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأمم-المتحدة-عدد-الفارين-من-أوكرانيا-يتجاوز-نصف-مليون-شخص-1059265855.html
الأمم المتحدة: عدد الفارين من أوكرانيا يتجاوز نصف مليون شخص
الأمم المتحدة: عدد الفارين من أوكرانيا يتجاوز نصف مليون شخص
قال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن ما يزيد على نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، منذ بدء العملية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:47+0000
2022-02-28T11:47+0000
2022-02-28T11:47+0000
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ووفقا لـ "رويترز"، جاءت هذه التصريحات من قبل غراندي عبر حسابه على "تويتر"، حيث أشار فيها إلى أن فرق المفوضية تُكثف جهود الإغاثة في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية هناك.وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، قد قالت أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه"، مضيفة "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين".وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أكدت في 20 فبراير/شباط، أنها ستعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على مدار الساعة، بعد تعرض المناطق السكنية لقصف عنيف نفذه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة، حيث استجابت المؤسسات والجهات الحكومية على كافة الأراضي الروسية لمحاولة استيعاب ودعم الأعداد المتدفقة من اللاجئين.وأعلنت نحو 30 منطقة ومدينة روسية استعدادها لقبول اللاجئين ووضعت آليات دعم محلية تتضمن الإقامة وتقديم مساعدات عاجلة للاجئين.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-نستعد-لاستقبال-ملايين-اللاجئين-من-أوكرانيا-1059235631.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مدن-روسية-تستقبل-لاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-وتنظم-خطط-دعم-إسعافية-1058914911.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: عدد الفارين من أوكرانيا يتجاوز نصف مليون شخص
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قال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن ما يزيد على نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.
ووفقا لـ "رويترز"، جاءت هذه التصريحات من قبل غراندي عبر حسابه على "تويتر"، حيث أشار فيها إلى أن فرق المفوضية تُكثف جهود الإغاثة في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية هناك.
وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، قد قالت أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه"، مضيفة "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين".
وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أكدت في 20 فبراير/شباط، أنها ستعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على مدار الساعة، بعد تعرض المناطق السكنية لقصف عنيف نفذه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة، حيث استجابت المؤسسات والجهات الحكومية على كافة الأراضي الروسية لمحاولة استيعاب ودعم الأعداد المتدفقة من اللاجئين.
وأعلنت نحو 30 منطقة ومدينة روسية استعدادها لقبول اللاجئين ووضعت آليات دعم محلية تتضمن الإقامة وتقديم مساعدات عاجلة للاجئين.