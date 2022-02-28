https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-الدولي-للهوكي-يستبعد-منتخبات-روسيا-وبيلاروسيا-من-المشاركة-في-المباريات-الدولية-1059291422.html
الاتحاد الدولي للهوكي يستبعد منتخبات روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المباريات الدولية
الاتحاد الدولي للهوكي يستبعد منتخبات روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المباريات الدولية
علق مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF)، اليوم الاثنين، مشاركة منتخبات روسيا وبيلاروسيا في المباريات الدولية لفترة غير محددة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:10+0000
2022-02-28T20:10+0000
2022-02-28T20:31+0000
روسيا
رياضة
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كما استبعد الاتحاد الدولي للهوكي منتخب روسيا للهوكي لفئة الرجال من المشاركة في منافسات كأس العالم بفنلندا لعام 2022.
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روسيا, رياضة
الاتحاد الدولي للهوكي يستبعد منتخبات روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المباريات الدولية
20:10 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
علق مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF)، اليوم الاثنين، مشاركة منتخبات روسيا وبيلاروسيا في المباريات الدولية لفترة غير محددة.
كما استبعد الاتحاد الدولي للهوكي منتخب روسيا للهوكي لفئة الرجال من المشاركة في منافسات كأس العالم بفنلندا لعام 2022.
وحرم الاتحاد الدولي للهوكي، روسيا من حق استضافة بطولة العالم للشباب في عام 2023.