https://arabic.sputniknews.com/20220228/البرلمان-العراقي-تحديد-الجلسة-المقبلة-لانتخاب-الرئيس-والتصويت-على-اللجان-النيابية--1059286099.html
البرلمان العراقي: تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والتصويت على اللجان النيابية
البرلمان العراقي: تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والتصويت على اللجان النيابية
حدد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، موعد انتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:16+0000
2022-02-28T17:16+0000
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أخبار العراق اليوم
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وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إنه "سيتم تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأخفق البرلمان العراقي مؤخرا في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.وبعدها بأيام، أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب خليفة له. وقالت المحكمة، إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تستبعد-هوشيار-زيباري-نهائيا-من-سباق-انتخابات-الرئاسة-1058486579.html
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أخبار العراق اليوم
البرلمان العراقي: تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والتصويت على اللجان النيابية
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حدد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، موعد انتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية.
وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إنه "سيتم تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع
.
وأخفق البرلمان العراقي مؤخرا في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.
وبعدها بأيام، أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه
حتى انتخاب خليفة له. وقالت المحكمة، إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.