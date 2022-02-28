https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجامعة-العربية-تتابع-التطورات-الخطيرة-بأوكرانيا-وتدعو-إلى-وقف-التصعيد-بشكل-سريع-1059258883.html

الجامعة العربية تتابع "التطورات الخطيرة" بأوكرانيا وتدعو إلى وقف التصعيد "بشكل سريع"

الجامعة العربية تتابع "التطورات الخطيرة" بأوكرانيا وتدعو إلى وقف التصعيد "بشكل سريع"

دعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى العمل على حل الأزمة في أوكرانيا سياسيا ووقف التصعيد حول الأزمة وليس... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T09:39+0000

2022-02-28T09:39+0000

2022-02-28T09:52+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال زكي في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا، إن الأمانة العامة تتابع بقلق التطورات الكبيرة المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة.وأكد زكي أن الجامعة العربية تؤمن أنه "كان من الضروري تكثيف العمل من أجل التوصل الي ترتيبات ترضي الجميع بدون اللجوء إلى القوة العسكرية لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف".ودعا زكي المجتمع الدولي إلى الانخراط بجدية لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا سياسيا ودبلوماسيا، معتبرا أن تلك هي أفضل السبل لمعالجة الوضع القائم، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للأطراف كافة.وكانت مصر، دعت أمس الأحد، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان للخارجية المصرية، "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

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العالم العربي, أخبار أوكرانيا, جامعة الدول العربية