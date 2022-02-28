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الدوما الروسي بصدد إعداد مشروع قانون بشأن نشر إشاعات تخص القوات الروسية
الدوما الروسي بصدد إعداد مشروع قانون بشأن نشر إشاعات تخص القوات الروسية
أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب)، فاسيلي بيسكاريف، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T19:37+0000
2022-02-28T19:54+0000
روسيا
الدوما
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وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.وينص مشروع القانون على معاقبة من ينشر إشاعات بشأن تصرفات القوات الروسية لعقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.وأشار بيسكاريف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أنه يمكن تقديم الوثيقة إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تبدأ-وضع-الاستعداد-القتالي-1059268712.html
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روسيا, الدوما

الدوما الروسي بصدد إعداد مشروع قانون بشأن نشر إشاعات تخص القوات الروسية

19:37 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 19:54 GMT 28.02.2022)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Alexey Mayshev
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أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب)، فاسيلي بيسكاريف، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.
وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.
وينص مشروع القانون على معاقبة من ينشر إشاعات بشأن تصرفات القوات الروسية لعقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.
وأشار بيسكاريف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" أنه يمكن تقديم الوثيقة إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب.
إطلاق صواريخ روسية استراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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12:30 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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