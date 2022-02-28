https://arabic.sputniknews.com/20220228/الشبل-لـسبوتنيك-سوريا-تدعم-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا--1059254602.html

الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، لونا شبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T07:54+0000

2022-02-28T07:54+0000

2022-02-28T07:54+0000

روسيا

العالم العربي

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وقالت شبل، في حوار مع وكالة سبوتنيك، إن "ندعم هذه العملية العسكرية،ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".وأوضحت أن "حديث الغرب عن العداء مع النازية كذبة كبرى".وأكدت على أن "الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها".وأضافت "سندعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت مع سوريا.. ولدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان".

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