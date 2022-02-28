https://arabic.sputniknews.com/20220228/الشبل-لـسبوتنيك-سوريا-تدعم-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا--1059254602.html
الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، لونا شبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:54+0000
2022-02-28T07:54+0000
2022-02-28T07:54+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101414/75/1014147574_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_7bca3aea11e17a07e325f20062d5eec4.jpg
وقالت شبل، في حوار مع وكالة سبوتنيك، إن "ندعم هذه العملية العسكرية،ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".وأوضحت أن "حديث الغرب عن العداء مع النازية كذبة كبرى".وأكدت على أن "الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها".وأضافت "سندعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت مع سوريا.. ولدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/سوريا-تدين-حملات-التصعيد-الهيستيرية-التي-تقوم-بها-أمريكا-والغرب-ضد-روسيا-1059241695.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يستخدم-ذخيرة-الفوسفور-في-ضواحي-كييف-1059228918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101414/75/1014147574_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_bc5cb93860f240f4cd413b1e148cd187.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
تابعنا عبر
أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، لونا شبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ كل الفرص للحلول السياسية وأصبح التهديد المباشر لها خطيرا.
وقالت شبل، في حوار مع وكالة سبوتنيك، إن "ندعم هذه العملية العسكرية،ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".
وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".
وأوضحت أن "حديث الغرب عن العداء مع النازية كذبة كبرى".
وأكدت على أن "الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها".
وأضافت "سندعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت مع سوريا.. ولدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان".