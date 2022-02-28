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الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، لونا شبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:54+0000
2022-02-28T07:54+0000
روسيا
العالم العربي
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وقالت شبل، في حوار مع وكالة سبوتنيك، إن "ندعم هذه العملية العسكرية،ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".وأوضحت أن "حديث الغرب عن العداء مع النازية كذبة كبرى".وأكدت على أن "الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها".وأضافت "سندعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت مع سوريا.. ولدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/سوريا-تدين-حملات-التصعيد-الهيستيرية-التي-تقوم-بها-أمريكا-والغرب-ضد-روسيا-1059241695.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يستخدم-ذخيرة-الفوسفور-في-ضواحي-كييف-1059228918.html
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روسيا, العالم العربي

الشبل لـ"سبوتنيك": سوريا تدعم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

07:54 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Sergei Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Sergei Mamontov
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أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، لونا شبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ كل الفرص للحلول السياسية وأصبح التهديد المباشر لها خطيرا.
وقالت شبل، في حوار مع وكالة سبوتنيك، إن "ندعم هذه العملية العسكرية،ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".
وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
سوريا تدين حملات التصعيد الهيستيرية الأمريكية والغربية ضد روسيا
أمس, 18:33 GMT
وأوضحت أن "حديث الغرب عن العداء مع النازية كذبة كبرى".
وأكدت على أن "الغرب سيعاني من الحصار الذي يفرضه على روسيا أكثر من موسكو نفسها".
وأضافت "سندعم روسيا للتغلب على العقوبات كما فعلت مع سوريا.. ولدينا معلومات عن مغادرة مسلحين راديكاليين الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان".
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة فوسفور محرمة دوليا في ضواحي كييف
أمس, 14:00 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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