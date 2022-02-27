https://arabic.sputniknews.com/20220227/سوريا-تدين-حملات-التصعيد-الهيستيرية-التي-تقوم-بها-أمريكا-والغرب-ضد-روسيا-1059241695.html
سوريا تدين حملات التصعيد الهيستيرية الأمريكية والغربية ضد روسيا
سوريا تدين حملات التصعيد الهيستيرية الأمريكية والغربية ضد روسيا
أدانت سوريا بشدة، مساء اليوم الأحد، "حملات التصعيد الهيستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T18:33+0000
2022-02-27T18:33+0000
2022-02-27T18:34+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية- سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله إن "الجمهورية العربية السورية تؤكد أن لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وإبعاد الخطر المحدق عن شعبها في وجه محاولات الغرب وأمريكا تهديد أمنها القومي واستهداف استقرارها".وأكد المصدر أن "الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا التي اعتادت خرق القوانين وقتلت ملايين الأبرياء في حروبها بدءا من الحرب الكورية مرورا بفيتنام إلى أفغانستان إلى العراق وصولاً إلى سوريا وغيرها من الحروب لا يحق لها الحديث عن القانون الدولي وخرق المواثيق".وأكد أن "امتهان أمريكا والغرب وأدواتهم الكذب والنفاق والتضليل لتمرير أجنداتهم وتشويه التاريخ والحاضر بات عنواناً لسياستهم الرعناء وكل هذا الصراخ الإعلامي والسياسي منهم محاولة لإبقاء حالة الفوضى في العالم خدمة لقطاع الطرق والخارجين عن القانون إرهابيين كانوا أم نازيين جددا".وكانت الرئاسة السورية، أكدت الثلاثاء الماضي، استعداد دمشق العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها.وقال الرئاسة السورية في بيان لها، إن "سوريا تؤكد أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".وأضاف البيان: "ينطلق موقف الجمهورية العربية السورية هذا من يقينها أنّ الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي".كما أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال المقداد، خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الجعفري-سوريا-تدعم-اعتراف-روسيا-باستقلال-دونيتسك-ولوغانسك-1059032102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
سوريا تدين حملات التصعيد الهيستيرية الأمريكية والغربية ضد روسيا
18:33 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أدانت سوريا بشدة، مساء اليوم الأحد، "حملات التصعيد الهيستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم".
ونقلت وكالة الأنباء السورية- سانا
عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله إن "الجمهورية العربية السورية تؤكد أن لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وإبعاد الخطر المحدق عن شعبها في وجه محاولات الغرب وأمريكا تهديد أمنها القومي واستهداف استقرارها".
وأكد المصدر أن "الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا التي اعتادت خرق القوانين وقتلت ملايين الأبرياء في حروبها بدءا من الحرب الكورية مرورا بفيتنام إلى أفغانستان إلى العراق وصولاً إلى سوريا وغيرها من الحروب لا يحق لها الحديث عن القانون الدولي وخرق المواثيق".
وشدد المصدر أن "من واجب كل الدول أن تقف في وجه السياسات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة والتي باتت تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين".
وأكد أن "امتهان أمريكا والغرب وأدواتهم الكذب والنفاق والتضليل لتمرير أجنداتهم وتشويه التاريخ والحاضر بات عنواناً لسياستهم الرعناء وكل هذا الصراخ الإعلامي والسياسي منهم محاولة لإبقاء حالة الفوضى في العالم خدمة لقطاع الطرق والخارجين عن القانون إرهابيين كانوا أم نازيين جددا".
وكانت الرئاسة السورية، أكدت الثلاثاء الماضي، استعداد دمشق العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
وتعزيزها.
وقال الرئاسة السورية في بيان لها، إن "سوريا تؤكد أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وأضاف البيان: "ينطلق موقف الجمهورية العربية السورية هذا من يقينها أنّ الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي".
كما أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال المقداد، خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا
يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.