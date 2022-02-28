https://arabic.sputniknews.com/20220228/سلطات-ميانمار-الوضع-الجيوسياسي-اضطر-الرئيس-بوتين-للرد-على-أوكرانيا-لحماية-وحدة-الشعب-1059250498.html
سلطات ميانمار: الوضع الجيوسياسي العالمي اضطر الرئيس بوتين للرد على أوكرانيا
سلطات ميانمار: الوضع الجيوسياسي العالمي اضطر الرئيس بوتين للرد على أوكرانيا
أكد المتحدث الرسمي للسلطات العسكرية في ميانمار، الجنرال زو مين تون، اليوم الاثنين، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ليست مشكلة في العلاقات بين البلدين، بل بسبب... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T04:24+0000
2022-02-28T04:24+0000
2022-02-28T04:34+0000
تغطية أحداث دونباس
جيش ميانمار
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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وقال تون، الوضع حول أوكرانيا ليس مشكلة بين البلدين.. كان الرئيس (فلاديمير بوتين) وحكومة روسيا وشعبها ملزمين بالرد على الوضع الجيوسياسي الناشئ في العالم، والذي تعد أوكرانيا إحدى حلقاته.وشدد تون على أن الولايات المتحدة تقترب من حدود روسيا لتقويض سيادتها.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
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جيش ميانمار, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
سلطات ميانمار: الوضع الجيوسياسي العالمي اضطر الرئيس بوتين للرد على أوكرانيا
04:24 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 04:34 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي للسلطات العسكرية في ميانمار، الجنرال زو مين تون، اليوم الاثنين، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ليست مشكلة في العلاقات بين البلدين، بل بسبب الوضع الجيوسياسي الناشئ في العالم، الذي اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرد عليه.
وقال تون، الوضع حول أوكرانيا ليس مشكلة بين البلدين.. كان الرئيس (فلاديمير بوتين) وحكومة روسيا
وشعبها ملزمين بالرد على الوضع الجيوسياسي الناشئ في العالم، والذي تعد أوكرانيا إحدى حلقاته.
وأشار المتحدث العسكري في ميانمار، إلى أن أعمال القيادة الروسية في أوكرانيا تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وإظهار وحدة شعب هذا البلد.
وشدد تون على أن الولايات المتحدة تقترب من حدود روسيا لتقويض سيادتها.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.