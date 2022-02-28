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https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصدر-استمرار-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-غوميل-1059272861.html
مصدر: استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في غوميل
مصدر: استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في غوميل
قال مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروسيا لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:56+0000
2022-02-28T14:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
مفاوضات
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وذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق من اليوم، أن المفاوضات انتهت.وأضاف المصدر: "لا، هم ما زالوا مستمرين، لم ينتهوا".بالإضافة إلى ذلك ، أفاد مراسل "سبوتنيك"، المتواجد في المبنى الذي تجري فيه المفاوضات، بأنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بعد بنهاية المفاوضات.وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, مفاوضات

مصدر: استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في غوميل

13:56 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 28.02.2022)
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
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قال مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروسيا لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق من اليوم، أن المفاوضات انتهت.
وأضاف المصدر: "لا، هم ما زالوا مستمرين، لم ينتهوا".
بالإضافة إلى ذلك ، أفاد مراسل "سبوتنيك"، المتواجد في المبنى الذي تجري فيه المفاوضات، بأنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بعد بنهاية المفاوضات.
وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.
ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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