https://arabic.sputniknews.com/20220301/إثيوبيا-بلد-خاص-لإسرائيل-سد-النهضة-يتخلل-مباحثات-رفيعة-بين-البلدين-1059310469.html
"إثيوبيا بلد خاص لإسرائيل"... سد النهضة يتخلل مباحثات رفيعة بين البلدين
"إثيوبيا بلد خاص لإسرائيل"... سد النهضة يتخلل مباحثات رفيعة بين البلدين
اعتبرت مديرة مجلس العلاقات الخارجية في إسرائيل، لورانس وينباوم، صداقة بلادها مع إثيوبيا فريدة من نوعها بفضل ما بينهما من رابطة قوية تعززها علاقة الدم، على حد... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالسفير الإثيوبي لدى إسرائيل، ريتا ألمو، حيث ناقشا سبل تقوية العلاقات وتعزيز التعاون في المجالات كافة بين البلدين، وفقا لمحطة "فانا" الإثيوبية.وشددت على ضرورة تعزيز الصداقة الشعبية بين البلدين، لافتة إلى أن "الشباب في المجتمع الإسرائيلي يستكشف من أين أتى أسلافه، لذلك، يحتاج هذا الجيل الجديد إلى التشجيع لمعرفة المزيد عن إثيوبيا"، على حد تعبيرها.وخلال اللقاء، أطلعها السفير الإثيوبي على آخر التطورات في بلاده، في ضوء بدء توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.وقال كذلك إن حكومة إثيوبيا تنفذ أنشطة الإصلاح الاقتصادي والسياسي على الرغم من التحديات الأمنية وذات الصلة.وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، قال إن مفاوضات سد النهضة، متجمدة في الفترة الراهنة بسبب التعنت الإثيوبي.ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأيام الماضية، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/إعلام-مصدر-سوداني-يكشف-سبب-رفض-أثيوبيا-الوصول-إلى-اتفاق-بشأن-سد-النهضة-1059040528.html
https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزير-الري-المصري-يكشف-سبب-تجمد-مفاوضات-سد-النهضة-1059203648.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إسرائيل اليوم
"إثيوبيا بلد خاص لإسرائيل"... سد النهضة يتخلل مباحثات رفيعة بين البلدين
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اعتبرت مديرة مجلس العلاقات الخارجية في إسرائيل، لورانس وينباوم، صداقة بلادها مع إثيوبيا فريدة من نوعها بفضل ما بينهما من رابطة قوية تعززها علاقة الدم، على حد قولها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالسفير الإثيوبي لدى إسرائيل، ريتا ألمو، حيث ناقشا سبل تقوية العلاقات وتعزيز التعاون في المجالات كافة بين البلدين، وفقا لمحطة "فانا" الإثيوبية
.
وأضافت: "إثيوبيا بلد خاص لإسرائيل. إن شعبي البلدين متحدان كأسرة واحدة. وما يجعل صداقتنا معها فريدة من نوعها، هو أن لدينا رابطة قوية تعززها علاقة الدم".
وشددت على ضرورة تعزيز الصداقة الشعبية بين البلدين، لافتة إلى أن "الشباب في المجتمع الإسرائيلي يستكشف من أين أتى أسلافه، لذلك، يحتاج هذا الجيل الجديد إلى التشجيع لمعرفة المزيد عن إثيوبيا"، على حد تعبيرها.
وخلال اللقاء، أطلعها السفير الإثيوبي على آخر التطورات في بلاده، في ضوء بدء توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وسلط السفير الضوء على أهمية سد النهضة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بصرف النظر عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد.
وقال كذلك إن حكومة إثيوبيا تنفذ أنشطة الإصلاح الاقتصادي والسياسي على الرغم من التحديات الأمنية وذات الصلة.
وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، قال إن مفاوضات سد النهضة، متجمدة في الفترة الراهنة بسبب التعنت الإثيوبي.
ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأيام الماضية، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة
، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.