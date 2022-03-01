https://arabic.sputniknews.com/20220301/الاتحاد-الدولي-للتزلج-يمنع-مشاركة-الرياضيين-الروس-بمسابقاته-1059303421.html

الاتحاد الدولي للتزلج يمنع مشاركة الرياضيين الروس بمسابقاته

الاتحاد الدولي للتزلج يمنع مشاركة الرياضيين الروس بمسابقاته

منع الاتحاد الدولي للتزلج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات التي يشرف عليها. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T07:51+0000

2022-03-01T07:51+0000

2022-03-01T07:51+0000

رياضة

روسيا

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نشر الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) بيانًا على موقعه على الإنترنت يمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات تحت رعاية المنظمة. وجاء في البيان: "بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، تحظر وحدة ISU المتزلجين على الجليد من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، بما في ذلك بطولات العالم والبطولات الأخرى تحت رعاية المنظمة، حتى إشعار آخر. القرار ساري المفعول على الفور. تنطبق نفس العقوبات على موظفين من روسيا وبيلاروسيا".هذا وعلق مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF)، يوم الاثنين، مشاركة منتخبات روسيا وبيلاروسيا في المباريات الدولية لفترة غير محددة.كما استبعد الاتحاد الدولي للهوكي منتخب روسيا للهوكي لفئة الرجال من المشاركة في منافسات كأس العالم بفنلندا لعام 2022.وحرم الاتحاد الدولي للهوكي، روسيا من حق استضافة بطولة العالم للشباب في عام 2023.وأعلن الاتحادان (الفيفا) و(اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك، يوم الاثنين، عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.

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رياضة, روسيا