https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-تتهم-الناتو-بنشر-الزيف-الإعلامي-1059332953.html

الخارجية الروسية تتهم الناتو بنشر "الزيف الإعلامي"

الخارجية الروسية تتهم الناتو بنشر "الزيف الإعلامي"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وكالات خاصة تابعة للناتو تقف وراء التزوير المناهض لروسيا بشأن العملية العسكرية الروسية في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T15:28+0000

2022-03-01T15:28+0000

2022-03-01T15:28+0000

روسيا

ماريا زاخاروفا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104579/74/1045797439_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_fc85e928b43d5cfd5b94f42ecb463528.jpg

وأضافت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "سيل هائل من المنتجات المقلدة، الآن كل شيء يملأ ويغمر فضاء المعلومات لدينا، علاوة على ذلك، أود أن أقول إن وكالات استخبارات حقيقية وراء هذا، وليس بعض الوكالات المحدثة، هذه هجمة مستطيرة، لا شك أنها موجهة وتديرها بروكسل، وبالطبع تشارك البنية التحتية للناتو".وتشن وسائل الإعلام الغربية حملة منظمة لنشر الأخبار المضللة ضد روسيا، ولم يكتفي الغرب بذلك، بل سعى بشكل دؤوب إلى التضييق على وسائل الإعلام الروسية وحظرها.وتم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من "عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".

https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزارة-الداخلية-الروسية-تعلن-رصد-إعلانات-تطلب-تنفيذ-أعمال-إرهابية-ضد-روسيا-1059330812.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, ماريا زاخاروفا