https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-تتهم-الناتو-بنشر-الزيف-الإعلامي-1059332953.html
الخارجية الروسية تتهم الناتو بنشر "الزيف الإعلامي"
الخارجية الروسية تتهم الناتو بنشر "الزيف الإعلامي"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وكالات خاصة تابعة للناتو تقف وراء التزوير المناهض لروسيا بشأن العملية العسكرية الروسية في... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:28+0000
2022-03-01T15:28+0000
2022-03-01T15:28+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104579/74/1045797439_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_fc85e928b43d5cfd5b94f42ecb463528.jpg
وأضافت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "سيل هائل من المنتجات المقلدة، الآن كل شيء يملأ ويغمر فضاء المعلومات لدينا، علاوة على ذلك، أود أن أقول إن وكالات استخبارات حقيقية وراء هذا، وليس بعض الوكالات المحدثة، هذه هجمة مستطيرة، لا شك أنها موجهة وتديرها بروكسل، وبالطبع تشارك البنية التحتية للناتو".وتشن وسائل الإعلام الغربية حملة منظمة لنشر الأخبار المضللة ضد روسيا، ولم يكتفي الغرب بذلك، بل سعى بشكل دؤوب إلى التضييق على وسائل الإعلام الروسية وحظرها.وتم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من "عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزارة-الداخلية-الروسية-تعلن-رصد-إعلانات-تطلب-تنفيذ-أعمال-إرهابية-ضد-روسيا-1059330812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104579/74/1045797439_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bbe6a64cab477b0ab03af86496ebcd6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية تتهم الناتو بنشر "الزيف الإعلامي"
تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وكالات خاصة تابعة للناتو تقف وراء التزوير المناهض لروسيا بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "سيل هائل من المنتجات المقلدة، الآن كل شيء يملأ ويغمر فضاء المعلومات لدينا، علاوة على ذلك، أود أن أقول إن وكالات استخبارات حقيقية وراء هذا، وليس بعض الوكالات المحدثة، هذه هجمة مستطيرة، لا شك أنها موجهة وتديرها بروكسل، وبالطبع تشارك البنية التحتية للناتو".
وتشن وسائل الإعلام الغربية حملة منظمة لنشر الأخبار المضللة ضد روسيا، ولم يكتفي الغرب بذلك، بل سعى بشكل دؤوب إلى التضييق على وسائل الإعلام الروسية وحظرها.
وتم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.
وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".
تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة
تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.
وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من "عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".