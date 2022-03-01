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الصين تقدم مساعدات طارئة لدول القرن الإفريقي المتضررة من الجفاف
الصين تقدم مساعدات طارئة لدول القرن الإفريقي المتضررة من الجفاف
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس الاثنين، إن بلاده ستقدم دعما غذائيا طارئا للدول المتضررة من الجفاف في القرن الإفريقي. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:29+0000
2022-03-01T09:29+0000
الصين
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وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، أعلن الوزير وانغ، خلال مكالمة هاتفية له مع نظيره الصومالي، عبد سعيد موسى، أن الصين ستقدم دفعة طارئة من المساعدات للصومال وأريتريا وجيبوتي وإثيوبيا. وينفذ الصين مبادرة "آفاق بشأن السلام والتنمية في القرن الإفريقي"، وقال وانغ إنه من أجل تعزيز التواصل والتنسيق مع الدول المعنية، والدفع بشكل مشترك لتنفيذ المبادرة، عينت الصين مبعوثا خاصا لشؤون منطقة القرن الأفريقي الأسبوع الفائت وتعلن الآن عن تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للدول المعنية في منطقة القرن الإفريقي. وأضاف أن الجانب الصيني يتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ المبادرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الصين-تكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-منطقة-القرن-الأفريقي-1055028293.html
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الصين

الصين تقدم مساعدات طارئة لدول القرن الإفريقي المتضررة من الجفاف

09:29 GMT 01.03.2022
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس الاثنين، إن بلاده ستقدم دعما غذائيا طارئا للدول المتضررة من الجفاف في القرن الإفريقي.
وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، أعلن الوزير وانغ، خلال مكالمة هاتفية له مع نظيره الصومالي، عبد سعيد موسى، أن الصين ستقدم دفعة طارئة من المساعدات للصومال وأريتريا وجيبوتي وإثيوبيا.
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وينفذ الصين مبادرة "آفاق بشأن السلام والتنمية في القرن الإفريقي"، وقال وانغ إنه من أجل تعزيز التواصل والتنسيق مع الدول المعنية، والدفع بشكل مشترك لتنفيذ المبادرة، عينت الصين مبعوثا خاصا لشؤون منطقة القرن الأفريقي الأسبوع الفائت وتعلن الآن عن تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للدول المعنية في منطقة القرن الإفريقي. وأضاف أن الجانب الصيني يتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ المبادرة.
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