https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-الحديث-عن-اجتماع-بين-بوتين-وزيلينسكي-سابق-لأوانه-1059338551.html
الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه
الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T17:20+0000
2022-03-01T17:20+0000
2022-03-01T17:20+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال مطروحا بالنسبة للكرملين: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات". وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في 1 مارس/ آذار، أن "إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك".وأشار لوكاشينكو في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه "ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية"، حسبما ذكرته وكالة "بيلتا" للأنباء، اليوم الثلاثاء.وأضاف: "هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك".وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه "لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/تغطية-مباشرة-اليوم-السادس-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059299531.html
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روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين
الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال مطروحا بالنسبة للكرملين: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات".
وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في 1 مارس/ آذار، أن "إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك".
وأشار لوكاشينكو
في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه "ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية"، حسبما ذكرته وكالة "بيلتا" للأنباء، اليوم الثلاثاء.
وأضاف: "هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك".
وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه "لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض".