عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-الحديث-عن-اجتماع-بين-بوتين-وزيلينسكي-سابق-لأوانه-1059338551.html
الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه
الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T17:20+0000
2022-03-01T17:20+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_04c9a69319254f19b945c68e8cc78c71.jpg
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال مطروحا بالنسبة للكرملين: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات". وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في 1 مارس/ آذار، أن "إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك".وأشار لوكاشينكو في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه "ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية"، حسبما ذكرته وكالة "بيلتا" للأنباء، اليوم الثلاثاء.وأضاف: "هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك".وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه "لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/تغطية-مباشرة-اليوم-السادس-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059299531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_41eb329007ef3c49fbb283f7f18f8d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين

الكرملين: الحديث عن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي سابق لأوانه

17:20 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاحتمال مطروحا بالنسبة للكرملين: "من السابق لأوانه التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات".
وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في 1 مارس/ آذار، أن "إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك".
الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
18:01 GMT
وأشار لوكاشينكو في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه "ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية"، حسبما ذكرته وكالة "بيلتا" للأنباء، اليوم الثلاثاء.
وأضاف: "هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك".
وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه "لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала